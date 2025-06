Building the Band, l’ultimo show a cui Liam Payne ha partecipato prima della sua morte, uscirà su Netflix il 9 luglio 2025. Il talent musicale, girato pochi mesi prima del tragico incidente a Buenos Aires, ha visto il cantante nel ruolo di giudice. Il programma è stato approvato dalla famiglia e sarà un omaggio commovente alla sua carriera.

L’ultima apparizione di Liam Payne

Due mesi prima della sua morte, Liam Payne ha preso parte a un progetto televisivo che, oggi, diventa il suo ultimo saluto al pubblico. Dal 9 luglio 2025 sarà disponibile su Netflix Building the Band, un nuovo talent show musicale che l’ha visto protagonista nel ruolo di giudice.

La notizia ha commosso i fan di tutto il mondo. Liam Payne, ex membro degli One Direction, è scomparso il 16 ottobre 2024 a soli 31 anni, cadendo accidentalmente dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Ma prima di questo tragico evento, aveva registrato la sua partecipazione a questa nuova avventura televisiva, che ora acquista un valore ancora più speciale.

Building the Band è un reality in dieci episodi in cui giovani cantanti devono formare la boy band perfetta, selezionando i compagni solo in base alla voce, senza mai vederli. Ogni concorrente è isolato in una cabina, ascolta gli altri e, fidandosi del proprio istinto, sceglie con chi creare un gruppo.

Il panel dei giudici è di alto livello: accanto a Liam Payne ci sono Nicole Scherzinger, che fu tra le prime a credere negli One Direction, e Kelly Rowland delle Destiny’s Child. A presentare lo show è AJ McLean dei Backstreet Boys, che ha raccontato a People nei mesi scorsi: “È stato l’ultimo lavoro di Liam, gli dedichiamo questa serie. Abbiamo condiviso esperienze simili, anche nel percorso verso la sobrietà”.

La famiglia di Liam Payne ha approvato la messa in onda della serie, confermando che lui avrebbe voluto così. Building the Band non sarà quindi solo un programma, ma anche un omaggio a un artista che ha segnato un’epoca e che, ancora una volta, saprà emozionare il suo pubblico.