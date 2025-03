Rai 2 si prepara ad accogliere nel proprio palinsesto autunnale un nuovo reality, L’Ignoto e poche ore fa è stato annunciato il cast.

Il cast de L’Ignoto, il nuovo reality di Rai 2

Rai 2 si prepara a lanciare un nuovo adventure game intitolato L’Ignoto, basato sul format olandese Het Onbekende. Il programma dovrebbe vedere la partecipazione di 12 concorrenti, suddivisi equamente tra 6 VIP e 6 persone non famose. Almeno così è strutturato lo show originale.

La conduzione è affidata a Elettra Lamborghini e al comico Gianluca Fubelli, noto come Scintilla. La messa in onda è prevista per ottobre 2025, con le riprese che si svolgeranno in Calabria a breve.

Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it poche ore fa, il cast dei concorrenti VIP include nomi ben noti del panorama televisivo italiano e, a parte un nome, abbastanza nuovi a questo tipo di esperienze:

Soleil Sorge

Costanza Caracciolo

Pino Strabioli

Alessandro Matri

Francesca Manzini

Emanuela Folliero

Il cast de L’Ignoto

Ne L’Ignoto, i partecipanti saranno divisi in due squadre e dovranno affrontare una serie di decisioni difficili che influenzeranno il destino individuale e quello del proprio team.

Inizialmente, per la precisione a gennaio, si era ipotizzato che Simona Ventura potesse condurre il programma. Tuttavia, a distanza di neanche un mese, la conduttrice ha declinato l’offerta a causa di impegni pregressi con altri programmi televisivi, come Citofonare Rai 2 e Che Tempo Che Fa.

Di conseguenza, la scelta è ricaduta su Elettra Lamborghini e Scintilla, una coppia inedita che promette di portare energia e divertimento al nuovo show. Al momento non si sa molto altro sul reality.