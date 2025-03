Oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne non è mancata la furia di Maria De Filippi. La conduttrice infatti ha rimproverato il Cavaliere Giovanni, che ha avuto un duro scontro con Agnese.

La furia di Maria De Filippi

Oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale non sono mancati diversi faccia a faccia tra alcuni protagonisti del dating show di Maria De Filippi. In particolare a non passare inosservato è stato lo scontro tra Giovanni e Agnese, che qualche giorno fa sono usciti in esterna insieme. In studio tuttavia il Cavaliere ha raccontato alcuni particolari intimi della serata, scatenando la furia della Dama.

Oggi dunque proprio Agnese ha ripreso Giovanni per aver spifferato quanto accaduto tra loro e a quel punto è partito un botta e risposta di fuoco. A intervenire è stato anche Gianni Sperti, che ha preso le parti della Dama, scagliandosi contro il Cavaliere. Ma non è finita qui.

A dire la sua è stata anche Francesca, che condannando il comportamento di Giovanni ha affermato: “È stato vergognoso. Ci sono modi e modi di dire le cose. Devi essere contento se tua figlia non incontra un uomo come il papà”. Il Cavaliere così, su tutte le furie, ha sbottato e ha dichiarato: “A mia figlia non la devi nominare, devi stare zitta”. A quel punto a intervenire è stata la stessa Maria De Filippi, che rimproverando Giovanni ha aggiunto: “Guarda che anche loro hanno dei figli. Datti una calmata. Nel momento in cui ti comporti così con Agnese…lei è madre. Quindi non tirare in ballo tua figlia, quando nei confronti di una madre fai questo. Evita”.

L’accaduto naturalmente non è passato inosservato e il video del momento ha fatto in breve il giro del web.