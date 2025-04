In TV è in arrivo il nuovo programma di Amadeus dal titolo Like a Star. Scopriamo insieme quando inizia, chi sono i giudici e dove vederlo in TV e streaming.

Quando inizia Like a Star di Amadeus

Il palinsesto di Discovery si arricchisce di una nuova trasmissione televisiva. Un talent musicale che vede alla conduzione, come vedremo, Amadeus!

Il programma si chiama Like a Star, ma quando inizia? Come annunciato da TV Sorrisi e Canzoni il programma ha inizio a maggio in prima serata. Ancora però non abbiamo la data ufficiale.

Prende spunto dal format originale “Starstruck”, prodotto da Banijay Italia.

Le puntate e come funziona Like a Star

C’è chiaramente curiosità anche di scoprire quante puntate di Like a Star vedremo in TV. Ebbene la trasmissione è composta da 8 puntate. 7 sono eliminatorie, più la finalissima, dove scopriremo il vincitore.

Come funziona? Come spiegato da Amadeus a TV Sorrisi e Canzoni l’obbiettivo è il seguente:

«Il loro talento non è solo quello di saper cantare, ma quello di interpretare il loro idolo. Hanno una vita normale, la musica li accompagna da sempre e sognano di diventare, per una sera, “come una stella”. Non sono imitatori, la loro immagine, senza maschere, omaggerà il loro idolo. I sei team, composti da tre persone, si sfideranno ed esibiranno davanti al pubblico e davanti ai nostri giudici».

Il giornale precisa però che solo uno dei 18 concorrenti che si esibiscono accederà, attraverso delle manche eliminatorie, alla finale di Like a Star.

Conduttore e chi sono i giudici

Come abbiamo già detto se vi state chiedendo chi è il conduttore di Like a Star sappiamo che al timone troviamo Amadeus. E i giudici chi sono invece? Ad affiancare il noto presentatore troveremo tre volti della musica italiana.

I giudici sono Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. Tre artisti molto differenti tra loro ma con grandi conoscenze e competenze artistiche. Loro avranno il compito di scegliere il miglior cantante-performer durante ogni puntata e farlo così arrivare direttamente alla finale, dove poi verrà decretato il vincitore.

E a proposito di concorrenti…

Chi sono i concorrenti di Like a Star

Se vi state chiedendo chi sono i concorrenti, ovviamente ancora non lo sappiamo. Si tratta però quasi certamente di gente comunque con la passione per la musica.

Quindi conosceremo persone comuni dotate di un grande talento, che provano a trasformarsi in alcune icone musicali per vincere il montepremi finale.

Il montepremi

Nel nuovo programma di Amadeus c’è anche un montepremi molto importante. A quanto ammonta la cifra che si contenderanno i concorrenti? Come si apprende da TV Sorrisi e Canzoni il valore è di 50.000 Euro.

Dove vedere Like a Star in TV e streaming

Siete curiosi di scoprire dove vedere Like a Star in TV e streaming? Il programma va in onda su NOVE e in streaming cliccando QUI sul sito ufficiale. Questo vi permetterà di non perdervi nemmeno un secondo della nuova trasmissione condotta da Amadeus.