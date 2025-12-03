Imprenditoria e spettacolo contro la violenza di genere

La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne crea sempre grande attenzione, ma l’iniziativa che Marco Masci ha organizzato attraverso commercialistaditestesso.it ha attirato un interesse ancora maggiore. In una location elegante, Masci ha riunito il mondo dei VIP e quello dei grandi imprenditori per una serata di beneficenza dedicata alla Croce Rossa. La madrina dell’evento, Mary Carbone, in qualità di Presidente dell’associazione di volontariato SOLE, ha condiviso con i presenti un forte messaggio di consapevolezza e sottolineato l’importanza di sostenere concretamente le donne che vivono situazioni di abuso, ricordando che «ogni gesto solidale costruisce protezione e speranza».

L’evento ha visto la partecipazione di personalità di spicco del panorama economico italiano. Tra gli imprenditori di grande successo presenti figuravano Simone Turconi, Alessandro Gallo e i cugini della famiglia Grigato, noti per la guida di realtà aziendali solide e innovative. La loro presenza ha contribuito a dare un peso ancora maggiore alla raccolta fondi, grazie a donazioni significative e alla volontà di sostenere iniziative sociali con un impatto reale.

Accanto ai grandi nomi dell’imprenditoria si sono distinti anche professionisti di alto livello come Guido Donnarumma, Paola Attucci, Davide Catalano, l’architetto Alberto Tarquini e il team di Studio GMT srl. Tutti hanno ribadito l’importanza di creare una rete attiva di supporto che coinvolga aziende e professionisti, perché «la violenza non riguarda solo chi la subisce, ma tutta la comunità».

Una serata che unisce solidarietà, cultura e responsabilità sociale

L’evento non si è limitato a una semplice raccolta fondi. Marco Masci ha voluto costruire un’occasione di dialogo e confronto, dove imprenditori, volti noti e professionisti potessero condividere esperienze e strategie per rafforzare il sostegno verso le donne e per sensibilizzare la società sul tema. La madrina Mary Carbone ha guidato momenti significativi della serata e ha ricordato che «la cultura del rispetto nasce da esempi concreti, visibili e condivisi».

I partecipanti hanno discusso su come le imprese possano contribuire in modo pragmatico alla lotta contro la violenza di genere, sostenendo centri di assistenza, progetti educativi e reti di protezione. Molti imprenditori hanno espresso la volontà di collaborare con la Croce Rossa per future iniziative, confermando il valore di una partnership che unisce capacità economica e impegno sociale.

Un messaggio forte che supera le pareti dell’evento

La serata di beneficenza non ha rappresentato solo un appuntamento mondano, ma un vero atto di responsabilità condivisa. L’unione tra VIP, imprenditori e professionisti ha prodotto un messaggio potente: la violenza sulle donne richiede azioni immediate, continue e visibili. Eventi come questo dimostrano che la collaborazione tra mondi diversi può generare un impatto tangibile e amplificare la voce di chi chiede aiuto.

L’iniziativa guidata da Marco Masci mostra come la solidarietà possa diventare un ponte tra realtà differenti, capaci di unirsi per un obiettivo comune. La presenza di figure note e imprenditori di successo offre un esempio concreto di quanto il contributo di ciascuno possa fare la differenza. In una società che chiede sempre più attenzione e responsabilità, serate come questa rappresentano un segnale forte, un invito a partecipare e ad agire insieme.