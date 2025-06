Torna puntuale su Rai Uno l’appuntamento con il game show leader dell’access prime time. Curiosi di scoprire chi ha giocato e quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera? Mettetevi comodi che a breve lo scopriremo.

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi?

Dopo la vittoria agrodolce di Federica del Friuli Venezia Giulia, a giocare con Stefano De Martino martedì 24 giugno 2025 è Francesca per le Marche. Viene da Osimo, in provincia di Ancona, e nella vita lavora in uno studio odontoiatrico come segretaria.

Grazie al suo lavoro ha conosciuto il suo compagno Luca, che è un odontotecnico. Al suo fianco in questa avventura Francesca ha scelto la sorella Giorgia, che è un’infermiera. Il pacco pescato dalla ruota è quello con il numero 1.

Si parte subito con i primi sei tiri. La prima chiamata vale 50€, a cui segue un’altra pescata da 0€ (con annesso ballo per festeggiare sulle note di Anema e core di Serena Brancale). Il primo passo falso costa a Francesca 30.000 euro, a cui segue un altro rosso da 75.000 euro.

Selezionato anche il pacco contenente la crescia, la specialità regionale della serata. Il primo giro viene chiuso con l’eliminazione dal tabellone del premio da 50.000 euro. Alla prima telefonata con il Dottore Francesca arriva in una situazione di parità tra rossi e blu e con i tre premi più importanti ancora disponibili.

Arriva una prima offerta del valore di 35.000 euro, che vengono immediatamente rifiutati dalla concorrente. Si prosegue con altri tre tiri, il primo dei quali vale solo 500 euro. Fuori dai premi disponibili anche i 5.000 euro, mentre la tripletta si chiude con il pacco contenente 10€.

Ancora campane in festa per Francesca: i tre premi più sostanziosi sono ancora tutti saldi e disponibili. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? A breve lo scopriremo. Intanto arriva la seconda telefonata del Dottore, questa volta con la proposta di un cambio. Anche questa volta però la risposta della concorrente è negativa.

Quanto ha vinto Francesca ad Affari Tuoi?

200 euro è il valore del pacco con cui si apre il terzo giro di Francesca. Seguono poi i 15.000 euro, tra i rossi meno “appetitosi”. La tripletta termina con l’uscita dei 100 euro. Preservati ancora una volta i tre pacchi con i premi più alti. Restano solo tre blu ancora in palio, tra cui quello contenente Gennarino.

Squilla di nuovo il telefono e dall’altra parte c’è il Dottore, con una nuova offerta di ben 40.000 euro. Francesca decide però di continuare a giocare. Un solo tiro da fare. La segretaria opta per il pacco 11 della Sicilia, che vale solo 20 euro. Si torna nuovamente al Dottore, che propone un cambio. Francesca però decide di mantenere il suo pacco.

Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi a breve avremo la risposta. Un unico tiro da fare che costa alla concorrente 100.000 euro. Una nuova offerta da parte del Dottore, che torna a proporre una buonuscita da 40.000 euro. Francesca trita l’assegno e prosegue con il gioco.

La concorrente ha solo un tiro da fare e pesca il pacco giusto, quello contenente Gennarino. Un solo blu ancora in gioco e ben quattro rossi, tra cui quelli da 300.000 e 200.000 euro. Nuovo collegamento telefonico con il Dottore con una nuova offerta in denaro: 50.000 euro. Anche in questo caso Francesca decide di giocare ancora.

Si va avanti con un solo tiro. La pacchista sceglie il 5 della Campania, che contiene 10.000 euro. Una partita davvero ottima per Francesca, che riceve l’ennesima telefonata del Dottore. La concorrente chiede 150.000 euro per abbandonare la partita, lui gliene offre ben 75.000!

Dopo una lunga esitazione, Francesca decide di accettare l’offerta! Purtroppo però nel suo pacco c’erano 200.000 euro. Se vi state chiedendo quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi adesso avete la risposta: Francesca ha vinto 75.000 euro! Congratulazioni!