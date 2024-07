Due protagonisti di questa edizione di Temptation Island sono stati Lino e Alessia. Ma cosa è accaduto alla coppia dopo la fine del reality show? I due stanno ancora insieme? Ecco tutto quello che sappiamo.

Il percorso di Lino e Alessia a Temptation Island

Ci stiamo ormai avvicinando alla fine di questa edizione di Temptation Island e il pubblico attende di scoprire come terminerà il viaggio nei sentimenti delle coppie. Mercoledì 24 e giovedì 25 luglio su Canale 5 andranno in onda le ultime due puntate del reality show e di certo ne vedremo di belle. Sappiamo bene che tra i protagonisti del programma quest’anno ci sono stati anche Lino Giuliano e Alessia Pascarella, che hanno appassionato tutto il pubblico con il loro percorso, che è stato fatto di alti e bassi.

A pochissime ore dall’ingresso nel villaggio delle fidanzate infatti proprio Alessia ha visto diversi video del suo compagno, che si è immediatamente approcciato alle tentatrici. Dopo soli due giorni come se non bastasse la Pascarella ha richiesto un falò di confronto anticipato a Giuliano, che tuttavia ha deciso di rifiutare.

Nei giorni a seguire però Alessia ha continuato a vedere numerosi video di Lino, che nel mentre si è avvicinato alla single Maika. Quando il feeling tra i due si è fatto sempre più forte, la giovane donna partenopea ha deciso di chiedere un nuovo falò al suo fidanzato, che tuttavia ha nuovamente scelto di non presentarsi all’incontro. Ma non è finita.

Nel corso della quarta puntata del reality show, la Pascarella ha chiesto ben tre falò di fila a Giuliano, che alla fine è stato costretto ad accettare l’incontro, dopo che la sua compagna ha minacciato di abbandonare il programma. Ma cosa è accaduto durante il faccia a faccia?

Il falò di confronto

Quello tra Lino e Alessia è stato un falò di confronto anticipato di fuoco. Fin dai primi secondi infatti i toni si sono scaldati e sono così volate parole grosse. Ma non solo.

La Pascarella e Giuliano hanno iniziato ad accusarsi a vicenda, fino a quando non hanno deciso di chiudere definitivamente la loro relazione. I due hanno dunque lasciato Temptation Island da soli ma pochi secondi dopo il falò c’è stato un inaspettato colpo di scena.

Lino infatti, dopo aver detto addio ad Alessia, ha raggiunto la single Maika e ha lasciato il programma con la sua tentatrice. Le emozioni però non sono finite.

Filippo Bisciglia infatti ha annunciato che il viaggio nei sentimenti della coppia non è ancora giunto al termine e durante la quinta puntata del reality show ci sarà un nuovo faccia a faccia tra i due. Ma cosa è accaduto dunque?

Lino e Alessia stanno ancora insieme?

A seguito del falò di confronto, il pubblico si chiede se Lino e Alessia stanno ancora insieme dopo Temptation Island. Come annunciato, nel corso della quinta puntata, in onda su Canale 5 mercoledì 24 luglio, Giuliano ha chiesto di incontrare nuovamente la sua ex fidanzata, per avere un ennesimo faccia a faccia con lei.

Ma cosa sarà successo tra i due? A rivelarlo in anteprima è stato in queste ore Dagospia. Stando a quanto si legge, pare che la Pascarella abbia accettato di incontrare di nuovo Lino, che avrebbe cercato riconquistare la sua donna. Tuttavia, sempre secondo il noto portale, pare che una volta sul tronco Alessia abbia visto dei filmati inediti del suo ex compagno in compagnia della tentatrice Maika. Dopo aver esaminato i nuovi video, pare che la Pascarella su tutte le furie abbia deciso di chiudere una volta per tutte la relazione con Giuliano, mettendo così fine al suo viaggio nei sentimenti.

Se dunque vi state chiedendo se Lino e Alessia stanno ancora insieme dopo Temptation Island, la risposta sembrerebbe essere no! In questi giorni del resto in rete sono emerse numerose segnalazioni su Giuliano, che è stato più volte avvistato da solo, senza la Pascarella.

Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto nel corso del secondo falò e un mese dopo la fine delle registrazioni.

Un mese dopo

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island, abbiamo assistito al secondo falò di confronto tra Lino e Alessia. Anche in questo caso fin da subito tra i due non sono mancate le scintille, tuttavia stavolta Giuliano le ha provate di tutte per riconquistare la sua fidanzata. Lino infatti ha ammesso di aver avvertito la mancanza della Pascarella e dopo aver capito di provare ancora un forte sentimento nei suoi confronti ha deciso di chiederle perdono per quanto accaduto.

Alessia tuttavia, dopo aver ascoltato le parole del suo ormai ex fidanzato, ha affermato di non voler dare a Giuliano un’altra opportunità. A quel punto la Pascarella ha nuovamente deciso di lasciare il programma da sola, mettendo un punto alla sua storia.

Ma cosa è accaduto un mese dopo la fine delle registrazioni? Lino e Alessia stanno ancora insieme? Andiamo a scoprirlo. Ai microfoni di WittyTv, la coppia ha annunciato di aver confermato la decisione presa al falò. I due dunque non sono tornati insieme.

La prima a confidarsi è stata Alessia, che ha raccontato: “Non vederlo e non sentirlo più non è stata una cosa bella. Mi è mancato. Dal programma sono uscita distrutta. Ho visto tante cose che mi hanno ferita”. Ma non solo. La Pascarella ha anche ammesso di aver risentito Lino dopo l’ultimo falò, tuttavia tra i due ci sarebbero stati dei nuovi litigi. Alessia anche affermato di essere ancora innamorata e che avrebbe voluto un confronto dal vivo con il suo ex compagno, che tuttavia non c’è mai stato.

Poco dopo a parlare è stato Lino, che ha immediatamente rifatto le sue scuse alla Pascarella. Giuliano ha anche ammesso di aver capito i suoi errori e commosso ha affermato che avrebbe desiderato un finale diverso. Lino ha poi affrontato il capitolo Maika. I due si sono infatti sentiti e pare che l’ex tentatrice gli abbia chiesto un incontro, che tuttavia lui avrebbe rifiutato.

Termina dunque il viaggio nei sentimenti di Lino e Alessia, che dopo Temptation Island hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione.