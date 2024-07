Terminata l’avventura a Temptation Island, Gaia ha chiuso la storia con Luca. Erano usciti insieme, ma lei ha preferito poi porre fine alla relazione. La fidanzata ha anche svelato di sentire il single Jakub e ora si sono mostrati insieme sui social.

Temptation Island, Gaia ritrova il single Jakub

Inutile dire che oltre alle Olimpiadi di Parigi 2024, Temptation Island è uno degli argomenti caldi del momento. Talmente tanto da riuscire a riunire folle di persone a seguire sui maxi schermi una puntata. I protagonisti stanno facendo molto parlare, pensiamo per esempio a Lino che ha postato una frecciatina contro Alessia e citato la tentatrice Maika, al ritorno sui social di Raul e Alessia. Ma c’è un’altra fidanzata che è chiacchieratissima e parliamo di Gaia.

È stata lei a portare il suo fidanzato Luca a Temptation Island, dopo una serie di tradimenti subiti. Al falò di confronto poi lei ha deciso di concedergli una chance, sebbene si fosse avvicinata al single Jakub. Un mese dopo la fine della registrazione, abbiamo scoperto però che Gaia ha chiuso la sua storia con Luca. Dall’altra parte ha spiegato però di sentire tutti i giorni il tentatore e di sperare tanto di rivederlo presto.

E quel momento sembra essere arrivato evidentemente. Questo perché sui social in queste ore sta circolando un video che mostra la fidanzata di Temptation Island in compagnia del modello. I due sono sembrati molto sorridenti e felici di passare del tempo insieme.

GAIA CON JAKUB SIGNORI, LEI HA VINTO TUTTO pic.twitter.com/SNb4JDPlzA — lis🦋 (@muscattinaaa) July 27, 2024

A oggi tra i due si parla di sola amicizia e non c’è niente che possa lasciar pensare a un’ipotetica relazione, nonostante la curiosità instaurata all’interno di Temptation Island. Unica cosa che si nota dal video è che entrambi sono sorridenti e felici di passare del tempo insieme, forse leggermente in imbarazzo. Staremo a vedere però se decideranno di uscire allo scoperto e svelare l’entità del loro rapporto, come fatto da Vittoria e Simone, oppure vivranno il loro legame lontano da occhi indiscreti.