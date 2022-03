1 Il vostro naufrago preferito de L’Isola dei Famosi 16

È trascorsa una settimana esatta da quando su Canale 5 è ufficialmente partita L’Isola dei Famosi 16. Anche quest’anno come sappiamo alla conduzione del reality c’è Ilary Blasi, spalleggiata da Alvin, nelle vesti di inviato speciale dall’Honduras. Come opinionisti in studio invece troviamo Vladimir Luxuria e Nicola Savino, sempre pronti a dire la loro su tutto quello che è accade tra i naufraghi. In questi primi giorni di gioco i concorrenti hanno iniziato ad adeguarsi alla dura vita sull’isola, e non sono mancate già le prime tensioni, in particolare tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis. L’ex gieffina e l’attore infatti sono stati protagonisti di un’accesa lite, e ancora oggi tra i due non sembrerebbe essere arrivato un chiarimento.

Nel mentre noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di votare il vostro naufrago preferito della 1° settimana de L’Isola dei Famosi 16. In questi giorni così voi lettori avete espresso le vostre simpatie, e adesso vi sveliamo i risultati. Partendo dai posti più bassi della classifica troviamo:

Marco Melandri, con l’1% dei voti

Lory Del Santo e Marco Cucolo, con l’1% dei voti

Jovana Djordjevic, con l’1% dei voti

Roger Balduino, con il 2% dei voti

Roberta Morise, con il 2% dei voti

Estefania Bernal, con il 2% dei voti

Antonio Zequila, con il 3% dei voti

Clemente Russo e Laura Maddaloni, col 5% dei voti

Ma non è tutto. Andiamo a scoprire come prosegue la classifica e chi è il vostro naufrago preferito della 1° settimana de L’Isola dei Famosi 16.