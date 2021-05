1 Chi lascerà L’Isola dei Famosi?

Questa sera su Canale 5 torna L’Isola dei Famosi e il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà nel corso della prossima diretta del reality. Nel mentre ci avviciniamo sempre di più alla finale, che sembrerebbe essere prevista per lunedì 7 giugno. Solo qualche ora fa abbiamo appreso cosa accadrà nel corso dell’ultima puntata e per la prima volta nella storia del reality il vincitore non verrà eletto in studio ma in Honduras, a causa della pandemia. Stasera intanto ci sarà una nuova eliminazione, e ben tre sono i naufraghi che si stanno scontrando al televoto, che questa settimana è tutto al femminile. A darsi battaglia sono infatti Fariba Tehrani, Isolde Kostner e Rosaria Cannavò. Ma chi dovrà lasciare la Palapa e chi invece avrà modo di proseguire il suo percorso?

Come sempre sul web sono partiti numerosi sondaggi e ad indire una votazione è stato anche Reality House, che poco fa ha svelato i risultati. A rischiare l’eliminazione potrebbe essere proprio Rosaria Cannavò, che ottiene il 23% dei voti. A seguire troviamo Isolde Kostner, col 34% dei voti, e Fariba Tehrani, risultata la più amata col 43% dei voti.

Come sempre tuttavia precisiamo che non è detto che le cose vadano in questo modo e che sia Rosaria Cannavò la nuova eliminata de L’Isola dei Famosi. Il televoto infatti verrò chiuso da Ilary Blasi solo nel corso della diretta di questa sera e solo allora scopriremo il verdetto definitivo.

Ciò nonostante per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Vediamo i risultati di questa seconda votazione.