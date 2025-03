Ieri sera, nel corso della nuova puntata di The Voice Senior, Loredana Bertè e Arisa hanno duettato sulle note di Minuetto, omaggiando Mia Martini.

L’omaggio di Loredana Bertè e Arisa

In queste settimane su Rai 1 sta andando in onda la nuova edizione di The Voice Senior, che ancora una volta vede la conduzione di Antonella Clerici. A far parte dei coach troviamo invece Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino. I quattro artisti puntata dopo puntata stanno iniziando a comporre i loro team e di certo anche nelle prossime serate ne vedremo di belle. Solo ieri sera è andato in onda un nuovo appuntamento con il talent show e ovviamente non sono mancate le emozioni. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto commuovere tutti i telespettatori e gli utenti sui social.

Loredana e Arisa hanno infatti duettato insieme sulle note della celebre Minuetto, facendo così un meraviglioso omaggio alla grande Mia Martini. La toccante performance ha naturalmente fatto emozionare il pubblico e in queste ore il video dell’esibizione è diventato virale sui social.

Come è noto, spesso Loredana Bertè ha ricordato Mimì. Solo qualche mese fa, nel corso di un’intervista a Verissimo, la celebre artista parlando del legame con sua sorella, ha dichiarato:

“Avevamo un rapporto stupendo. Le malelingue e l’ignoranza di alcune persone l’hanno fatta morire dentro. Perché, quando una è brava, l’unico modo per farla fuori è dire che porta sfortuna. Mimì si è rifiutata di cantare per quindici anni. Con lei è morta una parte di me. Quando sono sul palco la sento dentro di me. Il pubblico mi dà l’energia necessaria per affrontare i miei concerti, e penso che Mimì oggi sia orgogliosa di me”.