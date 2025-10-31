Ospite della terza e ultima puntata di This Is Me, Loredana Bertè ricorda sua sorella Mia Martini, venuta a mancare ben 30 anni fa, nel 1995. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni della cantante.

Le parole di Loredana Bertè su Mia Martini

Mercoledì sera su Canale 5 è andata in onda la terza e ultima puntata di This Is Me, il programma targato Maria De Filippi e condotto da Silvia Toffanin. Ospite in studio è stata anche Loredana Bertè, che ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera. Nel corso della chiacchierata con la padrona di casa, la celebre artista ha anche menzionato sua sorella Mia Martini, che come è noto a tutti è venuta a mancare 30 anni fa, nel lontano 1995. Per l’occasione la cantante ha voluto omaggiare Mimì e si è così esibita, insieme ad Alberto Urso, sulle note di uno dei suoi pezzi più famosi e noti, Almeno tu nell’universo. Ma non è finita qui.

Loredana Bertè anche voluto ricordare Mia Martini, ammettendo di non aver mai superato la morte di sua sorella. Visibilmente emozionata e commossa, la voce di Non sono una signora ha dichiarato:

“Io non ho mai superato la morte di Mimì. Il dolore non ha scadenze e io da quel giorno non sono mai riuscita a superarla. Ancora oggi. Mi fa ancora molto male. La penso costantemente. Io dormo con un orsetto che ha dentro una foto mia e di Mimi, che ho da quando avevo cinque anni. Da quando è morta l’ho ripreso, dorme con me tutte le notti”.

Le dichiarazioni di Loredana Bertè hanno naturalmente toccato tutto il pubblico, che a quel punto si è unito nel salutare con affetto Mia Martini, ancora oggi nel cuore di noi tutti.

