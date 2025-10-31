Ancora una volta Rosario Guglielmi viene accusato da alcuni utenti di essere gay. L’ex protagonista di Temptation Island decide così di intervenire e replica in maniera perfetta.

La replica di Rosario Guglielmi

Uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island è stato senza dubbio Rosario Guglielmi. L’ex protagonista del reality show di Canale 5 fin dal primo momento ha saputo conquistare tutti quanti e il percorso con l’ormai ex fidanzata Lucia Ilardo ha appassionato i telespettatori. Come è noto, le cose tra i due non sono terminate nel migliore dei modi e a oggi i rapporti tra loro sono più distaccati che mai. Ciò nonostante proprio Lucia, come ha raccontato qualche giorno fa a Verissimo, sta facendo di tutto per cercare di riconquistare il cuore di Rosario, che al momento però non vorrebbe saperne nulla di una riconciliazione. In merito la Ilardo ha affermato:

“Gli ho lasciato un biglietto sotto casa, dicendogli che ero dispiaciuta e chiedendogli un’altra possibilità. Mi sono presentata sotto casa sua, ho provato a parlargli. Io sono ancora innamorata, ma non riesco a trovare le chiavi giuste per riaprire quel cuore. Non so cos’altro fare”.

Nelle ultime ore intanto Rosario Guglielmi è tornato al centro dell’attenzione. Come in molti sapranno, in questi mesi l’ex volto di Temptation Island è stato più volte accusato di essere gay. Il giovane uomo, che non ha mai dato adito ai commenti del web, adesso, dopo l’ennesima calunnia sul suo conto, ha deciso di intervenire e ha replicato in maniera perfetta. Queste le sue dichiarazioni: “Dì la verità, è perché ho fatto la spesa e gli etero non fanno la spesa”.

Il pubblico intanto attende con ansia di scoprire cosa accadrà tra Rosario e Lucia nelle prossime settimane. Tra i due avverrà il ritorno di fiamma oppure la loro relazione sarà realmente giunta al termine? Non resta che attendere per scoprirlo.

