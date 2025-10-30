In collegamento con La Vita in Diretta, Milly Carlucci ha espresso parole di cordoglio e vicinanza ad Andrea Delogu che, nelle scorse ore, ha perso tragicamente suo fratello Evan in un incidente. Parole d’affetto anche da parte del conduttore Alberto Matano.

Le parole di Milly Carlucci per Andrea Delogu

La brutta notizia della tragica scomparsa di Evan, il fratello di Andrea Delogu, ha lasciato tutti spiazzati. Il suo papà Walter sui social ha scritto un lungo e straziante messaggio d’addio e tanti colleghi e volti noti hanno espresso vicinanza alla conduttrice e alla sua famiglia per questa perdita.

Anche a La Vita in Diretta se n’è parlato. Durante l’ultimo blocco di puntata, in cui si è parlato anche di Ballando con le Stelle, trasmissione che vede protagonista proprio Andrea Delogu in coppia con il maestro Nikita Perotti. La conduttrice del dance show, Milly Carlucci durante un collegamento con Alberto Matano, ci ha tenuto a spendere delle parole a tal proposito:

“Devo dire che è stata una giornata molto triste ieri. Un clima di collettiva sofferenza e condivisione con Andrea. Ieri ci siamo sentite e non ci sono parole per descrivere. Non riesco neanche a immaginare cosa stia provando Andrea in questo momento”, ha detto pensando ad Andrea Delogu e la brutta notizia che l’ha colpita.

“Lei in questo momento ovviamente non è davanti alla TV, ma se qualcuno glielo dice, noi tutti quanti le siamo vicini, oltre i messaggi. Il lutto e la disgrazia che l’ha colpita è agghiacciante. La vita è piena di tranelli purtroppo e capitano delle cose che non si possono nemmeno immaginare. La perdita di un ragazzo così giovane, di un fratello è inenarrabile”.

Tutta la famiglia di Ballando con le Stelle, dunque, ha mostrato grande vicinanza ad Andrea Delogu.

Le parole di Alberto Matano

Nel corso della puntata, oltre a Milly Carlucci, anche Alberto Matano ci ha tenuto a spendere delle parole sull’accaduto.

“Noi ci occupiamo sempre di casi di cronaca, notizie e fatti che attraversano tutti noi, ma questa in maniera particolare perché riguarda una persona che conosciamo bene”.

Ed è qui che Alberto Matano ha ricordato Evan, sottolineando quanto fosse un ragazzo modello, ben voluto e amatissimo dalla sua famiglia, che purtroppo ha perso tragicamente la vita a causa di un incidente con la moto.

“Siamo tutti costernati e addolorati e vicini ad Andrea. Lei è una mia cara amica. Per lei Evan era come un figlio. Lui sarebbe dovuto venire a Roma a studiare e proprio Andrea si sarebbe presa cura di lui. Tutto questo non potrà avvenire. Io so che amore era lui per Andrea.

Noi tutti siamo profondamente vicini e addolorati e siamo in contatto con loro. Dobbiamo fare arrivare il nostro amore ad Andrea Delogu, collega e amica straordinaria. Non si può perdere la vita a 18 anni in questo modo”, ha concluso Alberto Matano con la voce rotta.

Anche altri colleghi e volti di Ballando con le Stelle, si sono stretti intorno al dolore di Andrea Delogu per la tragica scomparsa del suo amato fratello.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.