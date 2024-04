Loredana Bertè senza freni a Belve: “Vaf***ulo te, le tr***, la coc***a, hai rotto il c****”

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Aprile 2024

Belve Loredana Bertè

Nella prima puntata di Belve Francesca Fagnani ha accolto in studio Loredana Bertè. Insieme hanno affrontato diversi argomenti, tra cui la rottura tra la cantante e l’ex marito Bjorn Borg. Su di lui, senza freni, ha espresso il suo punto di vista.

Loredana Bertè senza freni a Belve

C’era grande attesa per questa prima puntata di Belve. Ospite in studio Loredana Bertè. La cantante ha avuto la possibilità di raccontarsi a 360°, tra lavoro e vita privata. L’intervista agli occhi di tutti è risultata sincera e schietta, anche nell’ammettere di avere avuto scontri piuttosto accesi con l’ex marito Bjorn Borg. E non sono mancati retroscena.

“In sei anni a Stoccolma mi ha regalato una crema scontata. Io volevo dei figli, pensavo che sarebbe stato il padre dei miei figli”. Come per sua stessa ammissione erano molto gelosi l’uno dell’altra e spesso arrivavano a delle liti violente: “Lanciavo i divani dalla finestra”, ha detto Loredana Bertè in chiacchiera con Francesca Fagnani.

Poi la rottura nel 1991, quando tra i tanti motivi della fine del loro matrimonio, c’è stata una richiesta inaccettabile da parte di Bjorn Borg.

“Preferiva la cocaina a me, non potevo accettarlo. Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Ma non era il room service”. Loredana Bertè ha proseguito: “Chiede due prostitute. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello, facendo sesso con queste. L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata”, ha raccontato Loredana Bertè senza freni.

L’artista ha svelato anche cosa è successo una volta tornati a Milano. La cantante ha spiegato di avergli impedito di entrare in casa e di averlo mandato via: “Gli ho detto vaf****ulo tu, le tr**e e la coc**na. L’ho chiuso fuori di casa, da quel giorno è finita”, ha concluso.

Così Loredana Bertè ha spiegato perché tra lei e il suo ex marito Bjorn Borg è finita per sempre.