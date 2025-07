Pochi minuti fa Loredana Cannata è stata eliminata definitivamente da L’Isola dei Famosi. A battere l’attrice al televoto è stato Jey Lillo.

Loredana Cannata lascia L’Isola dei Famosi

Siamo nel corso della finale de L’Isola dei Famosi e a breve scopriremo chi sarà a vincere questa edizione del reality show. Non tutti naturalmente avranno modo di accedere all’ultima sfida e così poco fa è arrivato il primo televoto flash. A finire in nomination sono stati Loredana Cannata e Jey Lillo, che così hanno dovuto affrontare il giudizio del pubblico.

Nonostante i telespettatori abbiano avuto soltanto una manciata di minuti per esprimere la propria preferenza, in molti pensavano che sarebbe stata proprio l’attrice a spuntarla. Solamente pochi istanti prima infatti Loredana è rimasta impigliata sott’acqua durante una prova di apnea. A quel punto è stato necessario l’intervento della produzione, che in breve ha portato in salvo la naufraga.

Ma cosa è accaduto dunque durante il televoto? A sorpresa a essere eliminata definitivamente da L’Isola dei Famosi è stata proprio Loredana Cannata con il 42,03% dei voti. A spuntarla con il 57,97% dei voti è stato invece Jey Lillo, che adesso potrà proseguire la corsa alla vittoria.

Loredana perde al Televoto Flash: la sua avventura termina qui ❤️#Isola pic.twitter.com/SeG221zJYA — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) July 2, 2025

Ma cosa accadrà e chi vincerà il reality show? Non resta che attendere per scoprirlo.