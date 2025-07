Nella finale de L’Isola dei Famosi 2025, attimi di panico durante la prova di apnea per Loredana Cannata: i capelli le si sono impigliati alla gabbia e hanno dovuto intervenire i soccorsi. Ecco cosa è successo in diretta.

Paura per Loredana Cannata durante la prova di apne a L’Isola dei Famosi

La finale de L’Isola dei Famosi 2025 ha gettato tutti nel panico con un momento carico di tensione. Tra prove decisive, televoti serrati e adrenalina alle stelle, a colpire profondamente il pubblico è stato l’episodio che ha visto Loredana Cannata protagonista di un imprevisto durante una prova ad altissimo rischio.

La naufraga, finita in nomination insieme a tutti gli altri, ha dovuto affrontare una prova di apnea per conquistarsi un’ultima possibilità di restare in gioco. L’obiettivo era chiaro: restare sott’acqua per 1 minuto e 30 secondi, un tempo impegnativo, ma affrontato con grande determinazione.

Loredana è riuscita a resistere per l’intera durata della prova, con il tifo dello studio e dei compagni di avventura. Ma proprio quando ha cercato di riemergere in superficie, si è verificato l’imprevisto: i suoi capelli si sono impigliati nella gabbia metallica della prova, impedendole di risalire.

Sono stati attimi drammatici, con il pubblico in studio e a casa visibilmente scosso. L’inquadratura si è spostata rapidamente sulla reazione di Veronica Gentili ed è stato prontamente allertato il personale di sicurezza. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, riuscendo a liberare Loredana e a portarla in salvo senza che riportasse danni fisici o shock rilevanti.

Aiuto gente! Questa è follia! Devono mettere una cuffia per i capelli quando vanno sott’acqua!!! Ho perso 10 anni vedendo questa scena!!! #Isola pic.twitter.com/Q3En88KTEN — Patricia Moreno (@Patri27102022) July 2, 2025

Una volta tornata sul pontile, ancora scossa ma lucida, la conduttrice Veronica Gentili le ha chiesto un commento. Loredana ha raccontato:

“Stavo cercando di tornare su, ma si sono impigliati i capelli e non riuscivo a districarli, prendevo acqua e ho pensato che potevo non farcela. Però ho superato la prova!”

Il pubblico le ha tributato un lungo applauso, segno di grande solidarietà e ammirazione per il sangue freddo e la forza dimostrata. Un episodio che ha segnato la serata e che resterà nella memoria di questa intensa edizione 2025 de L’Isola dei Famosi.