Stasera, nel corso della diretta de L’Isola dei Famosi, Paolo Vallesi ha sorpreso la sua compagna Sara Flaherty e le ha fatto una meravigliosa proposta di matrimonio.

Paolo Vallesi sposa la compagna Sara Flaherty

Grandi emozioni questa sera nel corso della finale de L’Isola dei Famosi. Poco fa infatti protagonista di un bellissimo momento è stato Paolo Vallesi, che ha commosso tutti i telespettatori. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Solo la scorsa settimana, come sappiamo, il cantautore ha lasciato l’Honduras e in questi giorni ha fatto ritorno alla sua vita di sempre.

Stasera così Paolo è arrivato in studio e poco fa è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole. Proprio Vallesi ha infatti presentato la sua nuova canzone, ispirata alla sua avventura sull’isola. Al termine della performance è arrivata la sorpresa.

Paolo Vallesi si è infatti inginocchiato davanti alla sua compagna Sara Flaherty e le ha così fatto una proposta di matrimonio. Non è ovviamente mancato lo stupore generale del pubblico, che è esploso in un’ovazione. Le stesse Veronica Gentili e Simona Ventura hanno applaudito la coppia e poco dopo Paolo ha voluto prendere parola. Valessi ha infatti dichiarato: “Io non sono uno che mette le situazioni private in pubblico. L’Isola però ti fa fare dei ragionamenti essenziali. Sara è la donna che amo”.

PAOLO VALLESI FA LA PROPOSTA DI MATRIMONIO IN DIRETTA ❤️🥹❤️#Isola pic.twitter.com/jiKyzJFjV2 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) July 2, 2025

Paolo dunque si sposa e a questa bellissima coppia facciamo i nostri più sinceri auguri.