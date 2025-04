Dopo l’ultima puntata di The Couple, Loredana Lecciso è intervenuta sui social contro la giornalista Grazia Sambruna, per le sue critiche a Jasmine Carrisi.

Loredana Lecciso contro Grazia Sambruna e le sue critiche a Jasmine Carrisi

Loredana Lecciso è scesa in campo in difesa della figlia Jasmine Carrisi dopo alcune dichiarazioni della giornalista Grazia Sambruna, che nelle scorse ore ha commentato sui social lo sfogo della giovane, andato in onda nella puntata di The Couple di ieri sera.

Sambruna, che collabora regolarmente con il Corriere della Sera, ha pubblicato una storia su Instagram a fine programma, esprimendo la propria opinione su Jasmine, protagonista di un momento emotivamente delicato nel reality.

I toni usati dalla giornalista non sono passati inosservati, suscitando la reazione di Loredana Lecciso, che ha deciso di replicare pubblicamente, tirando in ballo direttamente la testata con cui Sambruna scrive:

“Chiedo al direttore editoriale del Corriere della Sera quando possa giovare alla storica testata essere associati ad un contenuto social del genere…“

Loredana Lecciso ha anche sottolineato in particolare un paio di espressioni usate dalla giornalista nella sua storia in riferimento a Jasmine Carrisi.

Loredana Lecciso Instagram Story

La replica di Grazia Sambruna non si è fatta attendere. In un successivo intervento, la giornalista ha difeso con fermezza la propria posizione e il proprio operato, sottolineando come l’articolo pubblicato sul Corriere non contenga alcun insulto o commento offensivo.

“Trovasse nell’articolo una sola parola offensiva nei confronti della pargola. Ho semplicemente commentato quello che ha detto nel reality e che a me non ha convinto“, ha precisato.

Ovviamente Jasmine è all’oscuro di tutto ciò e probabilmente continuerà ad esserlo. Non crediamo, infatti, che Ilary Blasi affronterà con lei l’argomento, come invece è accaduto con Manila Nazzaro e le esternazioni del suo ex.