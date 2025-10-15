Lorella Cuccarini racconta l’aborto spontaneo del 1992: “Mi fermai, mi presero per pazza, ma sei mesi dopo ero incinta”

Ospite del podcast BSMT, Lorella Cuccarini è tornata a parlare di una pagina molto dolorosa della sua vita: l’aborto vissuto nel 1992, all’apice della sua carriera. “Smisi di lavorare, entrai in crisi”, ha rivelato, spiegando che quella scelta fu molto criticata e non capita da tutti..

Le parole di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha aperto il suo cuore, raccontando uno dei momenti più dolorosi della sua vita privata. Ospite del podcast BSMT, condotto da Gianluca Gazzoli, la showgirl e conduttrice ha affrontato un argomento molto delicato. Nello specifico facciamo riferimento all’aborto spontaneo vissuto nel 1992, quando scoprì di essere incinta per la prima volta. All’epoca era all’apice del successo televisivo, impegnata nella conduzione di Domenica In.

LEGGI ANCHE: Francesca Pascale parla per la prima volta della rottura con Paola Turci, il suo commento spiazza (VIDEO)

“Scoprii di essere incinta ed era una notizia bellissima, poi, a distanza di settimane, la gravidanza non andò avanti. Fu un momento molto doloroso”. Con parole piene toccanti, Lorella Cuccarini ha descritto quel dolore come improvviso e travolgente: “Fu come un pugno in faccia”.

Quel lutto, vissuto lontano dai riflettori, segnò in modo particolare la conduttrice, al punto da decidere di fermarsi. Mise in pausa la sua carriera televisiva, nonostante lo straordinario successo ottenuto con Marco Columbro. In quel momento, però, era giusto così:

“Ho pensato che non mi meritassi una gravidanza. Ho vissuto un periodo di grande crisi, tanto che mi fermai. Volevo rimettere insieme le cose, capire, mi presero per pazza”.

Una scelta che all’epoca fu fraintesa, ma che per Lorella Cuccarini fu un atto necessario di ascolto verso se stessa e verso quanto vissuto. E a quanto pare le servì non solo per sé stessa, ma anche per quello che poi avvenne dopo. Da quella pausa, infatti, per la Cuccarini ci fu un nuovo inizio: “Mi è servito molto, anche perché poi, a distanza di sei mesi, rimasi incinta”.

Oggi Lorella Cuccarini ha quattro figli, nati dall’unione con il marito Silvio Testi, al suo fianco dal 1991.

Nel podcast in cui è stata ospite la conduttrice ha portato alla luce un racconto intimo, che ha mostrato e rivelato una parte molto delicata della sua vita personale.