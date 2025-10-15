A Fanpage.it Jenny Guardiano di Temptation Island ha annunciato la sua nuova relazione e non ha risparmiato qualche stoccata all’ex Tony Renda. In queste ore l’ex volto del reality show ha deciso di rispondere a modo suo…

La risposta di Tony Renda alla stoccata

Chiusa la parentesi Temptation Island così come la sua relazione con Tony Renda (dove non sono mancate bordate), Jenny Guardiano a Fanpage.it ha rivelato di avere ritrovato l’amore accanto all’imprenditore Giovanni Tarantino, estraneo al mondo dello spettacolo.

Nel parlare di lui Jenny ha speso parole al miele, facendo un paragone rispetto alla sua precedente relazione con Tony Renda: “Nella vecchia relazione non ho mai ricevuto neanche un fiore colto da un campo o un regalo in sette anni”. Ha continuato a sottolineare quando il suo attuale compagno la faccia sentire bene e la metta sempre al primo posto, definendolo un ragazzo d’altri tempi.

Apprese queste parole non è tardata ad arrivare la risposta da parte di Tony Renda che, per replicare alla sua ex Jenny, ha utilizzato i social. A differenza di quel che si potesse pensare, però, l’ex volto di Temptation Island e deejay non l’ha attaccata anzi, tutto il contrario:

“Ti auguro davvero ogni felicità con il tuo nuovo compagno. Sei stata una persona speciale per me, e lo sarai sempre in un angolo del mio cuore. Vedere che hai trovato qualcuno con cui condividere la tua vita mi riempie di serenità. Se un giorno deciderete di sposarvi, e se vi farà piacere, sarò felice di esserci, con il cuore colmo di amore per voi e senza alcun risentimento”, si legge dalla storia Instagram di Tony Renda.

E ancora ha aggiunto: “Ti meriti il meglio, una vita piena di sorrisi, amore vero e pace. E anche se le nostre strade si sono divise, una parte di me sarà sempre felice nel saperti felice. Alzerò i Tony anche per voi”.

Questo la storia che compare nel suo profilo ufficiale….

Storia Instagram di Tony Renda

Dopo questo intervento ci sarà una nuova risposta da parte di Jenny o deciderà invece di lasciar correre?