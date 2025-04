Stasera, nel corso del nuovo guanto dei sfida dei prof, Lorella Cuccarini ha infiammato lo studio di Amici 24 ballando un tango argentino con i professionisti.

L’esibizione di Lorella Cuccarini

Non mancano le emozioni questa sera nel corso della terza puntata del Serale di Amici 24. Siamo infatti nel pieno della sfida a squadre e a vincere la prima manche sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Anche stasera non manca il tradizionale guanto di sfida dei prof e così a scendere in pista sono state Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che si sono date battaglia.

Proprio la showgirl, che puntata dopo puntata continua a stupire e a sorprendere tutto il pubblico, anche stavolta non ha deluso le aspettative e ci ha regalato una nuova mozzafiato performance. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto.

In occasione del nuovo guanto di sfida, Lorella Cuccarini ha deciso di esibirsi in un meraviglioso tango argentino insieme ad alcuni professionisti, tra cui Umberto e Sebastian. Nuovamente l’insegnante ha infuocato lo studio di Amici 24 e non è mancata per lei una grande ovazione.

Lorella dunque ancora una volta ha lasciato tutti a bocca aperta e i fan si chiedono già come ancora ci stupirà in vista delle prossime puntate del Serale.