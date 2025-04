È da poco partita la terza puntata di Ne vedremo delle belle e stasera le 10 showgirl hanno ballato la sigla sulle note di un celebre brano di Beyoncé.

La sigla di Ne vedremo delle belle

Siamo entrati nel vivo della terza puntata di Ne vedremo delle belle e anche stasera non mancheranno le emozioni. Le 10 showgirl, Adriana Volpe, Angela Melillo, Carmen Russo, Laura Freddi, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Pamela Prati, Patrizia Pellegrino, Valeria Marini e Veronica Maya , si metteranno in gioco e si scontreranno tra loro e di certo le risate saranno assicurate.

A colpi di canto, ballo, recitazione e tanto altro le concorrenti si cimenteranno in una serie di prove in cui dovranno dare il massimo per convincere il pubblico e la giuria. In attesa di scoprire cosa accadrà, poco fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

A diretta iniziata infatti le showgirl sono entrate nelle studio di Ne vedremo delle belle ballando la sigla. Stasera le 10 protagoniste del talent show si sono esibite sulle note di un celebre brano di Beyoncé e naturalmente la performance sta già facendo il giro del web.

Ma cosa accadrà questa sera e chi vincerà la terza puntata? Non resta che attendere per scoprirlo.