Grande novità per Lorella Cuccarini, che torna alla conduzione in prima serata insieme a Il Volo su Canale 5. Tutti i dettagli.

Lorella Cuccarini alla conduzione con Il Volo

Non solo le news sui programmi attualmente in onda su Canale 5 e l’inizio di nuovi. C’è una bella novità che riguarda Lorella Cuccarini. Da tempo il pubblico infatti chiede averla alla conduzione. Quel momento sembra essere arrivato, anche se per un evento speciale e non per una trasmissione vera e propria.

Come noto infatti Il Volo sarà protagonista della rete per tre serate tra musica, ricordi e grandi emozioni. L’evento si terrà nella straordinaria cornice di Palazzo Te a Mantova e le registrazioni saranno nei prossimi giorni, come riferito da Giuseppe Candela su Dagospia. Lo stesso giornalista ha però dato un’altra informazione interessante. Le tre serate in programma avranno delle conduttrici e tra loro c’è anche Lorella Cuccarini.

Ebbene sì, a quanto pare la Cuccarini svestirà per una sera i panni da coach di Amici 24 (che ricordiamo si concluderà domenica 18 maggio) e tornerà a fare la presentatrice:

“CANDELA FLASH! “VOLO” CON QUANTO FIATO IN GOLA: SARÀ LORELLA CUCCARINI UNA DELLE CONDUTTRICI DELLE TRE SERATE EVENTO DEL TRIO CANTERINO CHE PIACE ALLE NONNE – “TUTTI PER UNO – VIAGGIO NEL TEMPO” SI REGISTRERÀ A MANTOVA NEI PROSSIMI GIORNI E SARÀ IN ONDA A MAGGIO, SU CANALE 5…”.

Lorella Cuccarini non è di certo nuova a questo ruolo e sarà sicuramente un buon modo per lei così da riprendere la mano in vista di nuovi progetti (semmai dovesse arrivare qualcosa in futuro). In generale comunque Lorella rappresenta un volto che unisce i più giovani ai più adulti e in un avvenimento così importante come i live del trio de Il Volo è sicuramente la persona giusta.

Nel corso della serata non verranno solo realizzate performance di altissimo livello dai tre tenori, ma gli stessi si lasceranno coinvolgere da un racconto emotivo fatto di aneddoti e ricordi tra passato e presente. Ed è qui dunque che Lorella Cuccarini è stata designata come il volto giusto per ricoprire questo ruolo. E, come detto, chissà che questa esperienza non possa riservarle dell’altro.