1 Le parole di Lorella Cuccarini

Nelle ultime ore a parlare di Maria Teresa Ruta è stata niente meno che Lorella Cuccarini. La professoressa di ballo di Amici di Maria De Filippi ha infatti ammesso di essere rimasta delusa da alcune dichiarazioni della conduttrice sul suo conto, risalenti a qualche mese fa. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando la Ruta, nella casa del Grande Fratello Vip 5, ha svelato come la Cuccarini in diverse occasioni non l’avrebbe salutata. Qualche ora fa così, rispondendo alle domande dei fan sui social, Lorella è tornata sulla questione, replicando ufficialmente alle parole di Maria Teresa.

La ballerina ha dunque ammesso di essere rimasta delusa dalle parole della Ruta, raccontando anche come in realtà le due non si vedano da tanto tempo. Tuttavia Lorella Cuccarini ha precisato che potrebbe aver incontrato Maria Teresa, ma di non averla vista. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho sentito le parole di Maria Teresa e sinceramente sono rimasta male, anche perché credo di non incontrarla da molto tempo. Poi non c’è nemmeno nessun motivo per non salutarla, a meno che lo scorso anno nei corridoi di Viale Mazzini l’ho incontrata ma non l’ho vista. Questo sinceramente può capitare perché io in questi ultimi anni ci vedo un pochino meno. Non mi appartiene tutto questo. Io solitamente, anche quando finisco un spettacolo a teatro, amo salutare tutte le persone che mi aspettano. Quindi non ci sarebbe nessun motivo”.

Lorella Cuccarini replica a Maria Teresa Ruta pic.twitter.com/yrmnaLcwsw — disagiotv (@disagio_tv) March 4, 2021

Maria Teresa Ruta deciderà di replicare a sua volta alle parole di Lorella Cuccarini? Non resta che attendere per scoprire quello che accadrà.