Diversi ex allievi di Amici (tra cui due dell’ultima edizione) si aggiungono al cast di Battiti Live

Alessio Di Ponzio e Asia De Figlio, ex allievi di Amici 24, entrano nel corpo di ballo di Battiti Live 2025. Con loro anche volti noti del talent come Martina Miliddi, Marisol Castellanos, Maddalena Svevi e Giovanni Tesse. La danza del talent show conquista ancora una volta l’estate televisiva.

Battiti Live, nel corpo di ballo due ex di Amici 24

L’estate 2025 si accende con Battiti Live, lo spettacolo musicale itinerante che, come ogni anno, porta musica, divertimento ed energia nelle splendide località della Puglia. Sul palco, insieme agli artisti più amati del momento, non possono mancare le spettacolari coreografie del corpo di ballo, formato da talentuosi professionisti — molti dei quali provenienti direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi.

Anche quest’anno, infatti, tra i ballerini spiccano volti noti al pubblico del talent. A guidare il gruppo c’è la veterana Martina Miliddi, entrata ad Amici 20 e ormai presenza fissa a Battiti Live da quattro edizioni consecutive. La danzatrice latinista ha preso parte anche ad altri programmi sia Rai che Mediaset, con l’ultimo impegno televisivo in Audiscion su Rai 2, giusto per citarne uno.

Ma la vera novità di questa edizione è la partecipazione di due new entry direttamente da Amici 24: Alessio Di Ponzio e Asia De Figlio. Alessio, amatissimo dal pubblico, ha dovuto lasciare il programma a causa di un infortunio, ma è ora pronto a tornare in scena in grande stile. E chissà quante altre emozioni lo attenderanno nel corso dell’estate. Se questo è l’inizio però promette bene!

Ma non sarà il solo. Con Alessio c’è Asia De Figlio, giovanissima danzatrice romana anche lei della squadra di Emanuel Lo. Era uscita alla prima puntata del Serale di Amici, ma ha già trovato spazio nello show televisivo dedicato alla musica.

Completano il cast altri ex allievi del talent: Maddalena Svevi (Amici 22), Giovanni Tesse e Marisol Castellanos, vincitrice del circuito danza di Amici 23. Un corpo di ballo che promette spettacolo e talento. E presto li vedremo anche in TV!