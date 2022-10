Lorenzo Biagiarelli si esibisce per la prima volta a Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli in lacrime.

La prima esibizione di Lorenzo Biagiarelli

Questa sera è partita ufficialmente la nuova edizione di Ballando con le Stelle, attesa da mesi da tutto il pubblico Rai. Quest’anno a far parte del cast c’è anche Lorenzo Biagiarelli, celebre volto di È Sempre Mezzogiorno. Lo chef, come in molti sapranno, da anni è legato sentimentalmente a Selvaggia Lucarelli, membro della giuria del talent show di Milly Carlucci. In molti attendevano con ansia di vedere Lorenzo in pista, e poco fa è arrivata la prima performance del cuoco.

Biagiarelli, che gareggia in coppia con Anastasia Kuzmina, si è esibito a Ballando con le Stelle con una bachata sulle note di Brividi di Mahmood e Blanco, e non sono mancate tante emozioni (QUI per il video). Ma non solo. Alla fine della performance, che ha conquistato il web, è infatti accaduto qualcosa di inaspettato.

Dopo aver visto l’esibizione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, visibilmente commossa, è scoppiata in lacrime. Il momento ha emozionato i social e il pubblico, e non sono mancati tanti commenti positivi per lo chef.

Lorenzo e Anastasia nel mentre hanno convinto anche la giuria, conquistando ben 32 punti. Cosa accadrà durante il loro percorso? Non resta che attendere per scoprirlo.

