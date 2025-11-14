Volano scintille tra Achille Lauro e Paola Iezzi durante il quarto Live di X Factor. Ecco cosa è accaduto tra i due giudici del talent show.

Achille Lauro si scontra con Paola Iezzi

Non sono mancate le emozioni durante il quarto Live di X Factor, andato in onda ieri sera su Sky. Nel corso della serata non sono mancate però alcune scintille tra Achille Lauro, che due settimane fa si era scontrato con Giorgia, e Paola Iezzi, che sono stati protagonisti di un acceso botta e risposta. Tutto è iniziato quando Viscardi, appartenete alla squadra della Iezzi, ha proposto una cover di un pezzo storico di Gino Paoli, Il cielo in una stanza, in versione jazz. La scelta tuttavia non ha entusiasmato Lauro, che dopo la performance ha detto la sua, affermando: “Per quanto tu canti benissimo, qui mi avete svuotato questa canzone incredibile, struggente, di sentimento. Questo è stato un esperimento”.

A quel punto a prendere prontamente parola è stata Paola, che sbottando e replicando al suo collega ha dichiarato: “Questo non è un esperimento. Si vede che non hai mai ascoltato questo pezzo in versione jazz, che è stato già fatto. Stai facendo una figuraccia. Te ne renderai conto”. Pronto il commento di Lauro, che ha aggiunto: “Per me avete svuotato il sentimento del brano, posso avere il mio parere? I gusti sono gusti. Non mi interessa della voce. La voce viene dopo il sentimento”.

A intervenire sono stati poi anche Francesco Gabbani, che si è schierato dalla parte di Paola Iezzi, e Jake La Furia, che invece si è trovato d’accordo con Achille Lauro. Il dibattito tra i giudici è dunque andato avanti per diversi minuti e senza dubbio lo scontro è stato uno dei momenti salienti del quarto Live di X Factor.

