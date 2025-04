A distanza di una settimana dalla finale del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato interviene per la prima volta dopo la rottura con Shaila Gatta. Ecco le dichiarazioni del modello.

Le parole di Lorenzo Spolverato

Non è stata una settimana semplice per Lorenzo Spolverato. Lo scorso lunedì infatti, nel corso della finale del Grande Fratello, Shaila Gatta è tornata in casa per affrontare il modello e per mettere un punto alla loro relazione. La ballerina infatti, dopo aver riflettuto a lungo, ha deciso di lasciare Lorenzo, che a quel punto non ha potuto fare altro che accettare la scelta dell’ex Velina. In questi giorni dunque Spolverato è tornato alla sua vita di sempre, riprendendo anche possesso dei suoi social. L’ex gieffino però non hai mai commentato quanto accaduto con Shaila, almeno fino a questo momento.

LEGGI ANCHE: The Couple, ecco come è cambiata la casa del GF

Oggi infatti, con delle storie condivise tramite il suo profilo Instagram, per la prima volta Lorenzo Spolverato ha deciso di intervenire, spiegando come mai non ha mai voluto parlare della rottura con la Gatta. In merito il modello ha dichiarato:

“A una settimana dall’uscita della casa, prendendomi il giusto tempo da dedicare a famiglia ed affetti, mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è né punitivo né segreto. I motivi per cui non abbia toccato determinati argomenti è semplicemente perché sto prendendo del tempo per me, per metabolizzare una delusione importante. Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c’è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione”.

Ma non è finita qui. Concludendo il suo post, Lorenzo Spolverato ha aggiunto: “Decido di riflettere e aspettare un confronto prima di esporvi eventuali pensieri a riguardo, a differenza di chi approfitta della situazione per criticare e giudicare qualcosa che non conosce”.

Ma cosa accadrà dunque nei giorni a venire tra Lorenzo e Shaila? I due avranno modo di rivedersi per un confronto? Non resta che attendere per scoprirlo.