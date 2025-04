Ecco come è cambiata la casa del Grande Fratello, che da questa sera ospiterà i sedici concorrenti di The Couple

Stasera parte la prima edizione di The Couple e ad ospitare i concorrenti sarà la casa del Grande Fratello. Ma come è cambiato l’appartamento? Andiamo a scoprirlo.

Ecco la casa che ospiterà i concorrenti di The Couple

Finalmente dopo tanta attesa questa sera su Canale 5 parte la prima edizione di The Couple. Il nuovo reality show targato Mediaset vede la conduzione di Ilary Blasi, che torna in tv dopo il successo di Battiti Live. In questi minuti dunque siamo entrati nel vivo del gioco e nel corso della diretta stiamo facendo la conoscenza dei concorrenti, che nelle prossime settimane si metteranno alla prova con questa nuova esperienza.

Come è ben noto ai più, le 8 coppie protagoniste del programma saranno seguiti h24 dalle telecamere e vivranno nella casa che fino alla scorsa settimana ha ospitato gli inquilini del Grande Fratello. Tuttavia l’appartamento, per l’occasione, ha subito delle piccole modifiche e poco fa per la prima volta Ilary Blasi ha mostrato il loft.

Ma come è cambiata dunque la casa del Grande Fratello, che da stasera accoglierà i concorrenti di The Couple? Ad attirare l’attenzione del web è stato in particolare il salotto, che ha subito un cambio d’arredamento. Ma non solo. La vera novità sta infatti nell’area notte. Mentre gli inquilini del GF dormivano in un’unica grande camerata, qui ogni coppia avrà a disposizione la propria stanza.

La casa del gf con una camera da letto per ogni coppia mi fa stranissimo#thecouple pic.twitter.com/dS7qG9hdfh — ☾ ☽ (@unanuovaluna) April 7, 2025

Ma cosa accadrà nel corso della settimana e come si relazioneranno i concorrenti al reality show? Non resta che attendere per scoprirlo.