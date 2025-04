A seguito della rottura con Shaila Gatta durante la finale del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è pronto a svelare la sua verità.

La verità di Lorenzo Spolverato

In questo momento gli ex concorrenti del Grande Fratello sono nell’occhio del ciclone. Da presunti flirt passati a paparazzate, gesti o dichiarazioni. Tutto fa parlare e divide. Lorenzo Spolverato, intanto, dopo giorni di silenzio, è tornato a farsi sentire sui social. Soprattutto a seguito della rottura con Shaila Gatta proprio durante la finale del reality show. Dopo aver sentito la versione della ballerina, presto potrebbe arrivare la versione del gieffino.

Il modello di Corsico (che secondo i rumor si starebbe preparando per nuovi progetti) non si aspettava una mossa del genere ed è rimasto spiazzato. La decisione, già anticipata da Biagio D’Anelli e Grazia Sambruna, per lui è stata una vera e propria doccia fredda. Incredulo per l’accaduto l’ex gieffino si è chiuso nel suo silenzio. Per quanto abbia ringraziato i fan per i regali dedicati alla coppia e affetto dimostrato, ha preferito non dire altro.

Si è poi mostrato sui social in compagnia di alcuni ex gieffini come Michael Castorino, Stefano Tediosi e Federica Petagna. A distanza di giorni dall’accaduto con Shaila, Lorenzo Spolverato ha pubblicato una storia su Instagram, dove ha scritto quanto segue:

“Giorni difficili, ma grazie a tutti per il sostegno che mi date. Non potete capire quanto sono grato a tutti voi che non mi fate sentire mai solo. Mi dispiace non riuscire a rispondere a tutti ma ho bisogno anche di stare con la mia famiglia e i miei amici. Mi fate impazzire. Vi amo.”

Deianira Marzano però sui suoi profili ha spiegato che questo silenzio di Lorenzo Spolverato non sarebbe del tutto casuale. Pare infatti che starebbe preparando un’intervista esclusiva dove racconterà la sua verità sulla relazione con Shaila e cosa sarebbe accaduto dopo il GF: “Lorenzo non parla ancora perché sta preparando un’intervista in cui dirà tutta la verità e racconterà cosa è successo dopo la sua uscita.”

Instagram Lorenzo Spolverato – Storia Deianira Marzano

Al momento non si sa molto altro. Attendiamo sviluppi.