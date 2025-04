In queste ore Lorenzo Spolverato ha ricevuto in regalo dai fan Shailenzo una serie di foto che lo immortalano con Shaila Gatta. Non è così tardata ad arrivare la reazione del modello.

La reazione di Lorenzo Spolverato

Lunedì sera si è svolta la finale del Grande Fratello e a vincere il reality show è stata Jessica Morlacchi. L’ultima puntata tuttavia non è stata semplice per Lorenzo Spolverato, che è stato lasciato in diretta da Shaila Gatta. La ballerina, eliminata in semifinale, dopo aver abbandonato il programma è tornata alla sua vita di sempre e ha così avuto modo di riflettere sulla sua relazione, prendendo una drastica decisione. A oggi sembrerebbe che tra i due ex gieffini non ci sia stato alcun tipo di chiarimento e che dunque la storia sia ufficialmente giunta al capolinea. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Proprio Lorenzo Spolverato ha ricevuto in regalo dagli Shailenzo, i fan che hanno sopportato lui e Shaila Gatta, una serie di foto che lo immortalano con la sua ormai ex fidanzata. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione del modello, che ha ringraziato tutti coloro che in questi mesi hanno sostenuto la coppia passo dopo passo. In merito Lorenzo ha affermato:

“Grazie per tutto questo. È meraviglioso, conserverò tutto. Grazie comunque. Vi ringrazio da parte di entrambi. Questo supporto non è da dare per scontato. Siete una parte di vita. Vi porto nel cuore indipendentemente da quello che succede. È sicuramente un momento difficilissimo ed emozionante. Non dandolo per scontato credo che sia una delle emozioni più forti. Vi ringrazio tanto, vi amo”.

fossi in shaila mi incazzerei ancora di più vedendolo fare fan service sksksks la situazione è tragicomica pic.twitter.com/IOSqgSmDHA — V (@harsiness) April 4, 2025

Nel mentre numerosi fan continuano a sperare che tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta possa avvenire un ritorno di fiamma. Ma cosa succederà tra i due ex gieffini? Non resta che attendere per scoprirlo.