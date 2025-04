Sui suoi social Shaila Gatta è tornata a farsi sentire con i suoi follower e sul canale broadcast ha pubblicato un video in cui alcune esternazioni non sono passate inosservate: “Si vive di realtà e non di idealizzazioni”, ha detto l’ex gieffina. Poi ha spiegato il perché è stata poco presente in questi giorni.

La frecciatina di Shaila Gatta

Dei concorrenti del Grande Fratello se ne parla ancora, sebbene il programma si sia concluso da qualche giorno. Dopo qualche episodio spiacevole che ha coinvolto alcuni di loro, anche Shaila Gatta è tornata a farsi risentire.

Nelle scorse ore dopo aver spiegato ancora una volta i motivi che l’hanno portata a chiudere la relazione nata nella Casa con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta si è fatta ancora risentire, ma stavolta mediante un video caricato nel suo canale broadcast. L’ex velina di Striscia La Notizia ha caricato un filmato in cui ha fatto qualche battuta su chi sostiene che non sia lei a rispondere ai messaggi.

Con queste parole però Shaila Gatta ha smentito tutti. Ecco cosa ha detto: “Oddio, ma io ho il mio telefono in mano? Ma incredibile! Ma secondo voi chi può avere il mio telefono in mano se non io? È sconvolgente che io abbia la patria potestà del mio telefono. Sono io, spero che stiate tutti bene. Quello che volevo dirvi è che mi vedete distaccata è perché ho bisogno di rilassarmi un po’”.

Successivamente Shaila Gatta ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che le sono vicini, che ci sono sempre stati per lei e per tutto ciò che sta vedendo. Nel suo videomessaggio la ballerina ha anche detto una frase molto:

“Si vive di realtà e non di idealizzazioni. Per tutto quello che sto vedendo ringrazio tutti coloro che mi sono vicini da sempre e per sempre”, ha concluso Shaila Gatta. Qui di seguito il video.

SHAILA GATTTAAAAAA, A BELEZA DESSA MULHER PQP pic.twitter.com/IJmgiMFnmb — jen| jurídico JHC| (@pridenglot) April 2, 2025

Al momento Lorenzo Spolverato non ha fatto parola dell’accaduto, almeno non sui social. Dichiarazioni arriveranno certamente durante la puntata di Verissimo, dove quasi certamente sarà tra gli ospiti, così come gli altri finalisti.