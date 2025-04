Dopo la sentenza giunta per Lulù Selassié, che è stata condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, Clarissa interviene sui social e si schiera da parte di sua sorella.

Le parole di Clarissa Selassié

In queste ore si sta parlando molto della vicenda che ha coinvolto Lulù Selassié. La Principessa, che qualche anno fa ha partecipato al GF Vip insieme alle sorelle Jessica e Clarissa Selassié, è stata condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, conosciuto proprio all’interno del reality show di Canale 5. A seguito di quanto accaduto, Lulù ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio e sui social ha fatto un lungo sfogo, durante il quale ha raccontato la sua verità.

Adesso, come se non bastasse, a intervenire è stata anche la minore delle sorelle Selassié, Clarissa, che su Instagram ha deciso di dire la sua. La Principessa si è così schierata dalla parte di sua sorella, annunciando che presto saranno loro a parlare e a fare delle rivelazioni. Questo quanto si legge nel post pubblicato da Clarissa:

“Ieri io e la mia famiglia abbiamo scelto di non parlare dopo la sentenza per cercare di elaborare quanto è successo e per lasciare che fosse Lucrezia stessa a spiegare e spiegarsi. Grazie di cuore per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi che ci avete inviato. Vi leggiamo tutti. La verità non si cancella. Nessuno ci vieta di dirla, nessuno vieta a me di parlare. E io non lo faccio solo per supportare mia sorella, anche se sarò sempre dalla sua parte. Lo faccio perché la verità merita di essere ascoltata. E adesso saremo noi a parlare”.

Le parole di Clarissa Selassié non sono naturalmente passate inosservate e in molti sui social si sono schierati con Lulù. Manuel Bortuzzo intanto non ha ancora rotto il silenzio. Tuttavia il suo avvocato ha fatto sapere che il campione olimpico non starebbe vivendo bene questa situazione e che la sentenza non rappresenta una vittoria.