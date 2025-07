È bastato un TikTok per accendere gli animi. Nel video in questione Lorenzo Spolverato ha utilizzato uno dei trend del momento per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. I più ipotizzano a una frecciata rivolta all’ex Shaila Gatta.

La stoccata di Lorenzo Spolverato

Una stoccata che in poche ore ha fatto il giro del web. È quella lanciata da Lorenzo Spolverato su TikTok. Ma con chi ce l’ha? Il messaggio per i più sembra essere chiaro, anche se lui non ha fatto nomi. Gli utenti pensano che la frecciatina sia rivolta all’ex Shaila Gatta, attualmente al centro dei pettegolezzi per alcuni presunti flirt (da lei smentiti).

Solo nella giornata di ieri si è parlato infatti della vacanza di Shaila Gatta in barca a Ibiza. Tra i volti con cui si è mostrata la ballerina c’era anche Simone Susinna. Da qui i pettegolezzi di una frequentazione in corso, mai confermata o accertata dai diretti interessati. In ogni caso il gossip scalpita e c’è chi si chiede quale sia la reale natura del loro rapporto.

Ed è proprio per questo che in tanti avrebbero trovato un riferimento a quanto scritto sui social da Lorenzo Spolverato. L’ex concorrente del Grande Fratello sul suo account social ha condiviso un video con base musicale il famoso trend del momento: la canzone di Samuray Jay. Ad accompagnare il tutto una frase piuttosto diretta e senza troppi giri di parole: ” ‘Narcisista ed egoriferito’, detto da chi sceglie partner in base ai follower, a ognuno il suo specchio”.

Nella didascalia, invece, ha preso in prestito una delle frasi del brano: “Sta andando tutto al contrario”.

Lorenzo Spolverato se la ride nel video ma non ha detto esplicitamente a chi sia rivolta questa bordata. Molti follower hanno compreso il riferimento e, come dicevamo, sono convinti che ci sia di mezzo la sua ex Shaila Gatta. Ma sarà davvero così o più semplicemente è un pensiero generale senza un riferimento preciso?

Per ora tutto tace, Lorenzo Spolverato non ha deciso (per ora) di fare chiarezza sul video. Non è escluso, però, possa esserci un intervento da parte sua.