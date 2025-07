Ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello è pronta a tornare in TV con un nuovo programma le cui registrazioni inizieranno a settembre…..

Grande Fratello, il ritorno in TV per una gieffina

Dopo aver conquistato l’attenzione del pubblico nella scorsa edizione del reality più seguito d’Italia, una concorrente del Grande Fratello è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo. Sul web circolano con insistenza voci secondo cui Helena Prestes, modella brasiliana molto nota, sarebbe stata selezionata per un nuovo progetto televisivo.

LEGGI ANCHE: Mario Adinolfi si candida come opinionista al GF e lancia un appello alla Ventura (INTERVISTA)

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, la presenza dell’ex volto del Grande Fratello in un inedito programma sarebbe già confermata: “Helena Prestes confermata per il nuovo programma in partenza a settembre! Le registrazioni inizieranno proprio a inizio mese e lei è già pronta a tornare davanti alle telecamere. Curiosi di scoprire dove la vedremo?”

La notizia ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo, alimentando ipotesi e teorie tra i fan. C’è chi ha subito pensato a un noto format culinario, notando un dettaglio curioso: “Deia è quello di Masterchef? Lei ha iniziato a seguire Alessandro Broghese, lo chef”, ha scritto un utente, scatenando ulteriore entusiasmo.

LEGGI ANCHE: Simona Ventura e il GF avrebbero puntato gli occhi su Temptation Island

Ma l’esperta di gossip ha subito fatto chiarezza: “Ma come sono brave le mie followers”, ha scritto inizialmente con tono divertito, per poi aggiungere: “Peccato che il programma sia un altro”.

Resta ancora il mistero sul nome del programma e sull’emittente che lo trasmetterà. Non è chiaro quindi dove vedremo l’ex protagonista del Grande Fratello. Quel che è certo è che le riprese sembrano ormai imminenti e nuovi dettagli potrebbero emergere molto presto.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, Annalisa torna all’Ariston e potrebbe duettare a sorpresa con una prof di Amici

Nel frattempo, la modella brasiliana si gode gli ultimi scorci d’estate insieme al compagno conosciuto durante il reality, Javier Martinez. La relazione, nata sotto i riflettori della Casa del Grande Fratello, prosegue a gonfie vele e pare che i due stiano anche progettando il loro futuro insieme.