1 Lory Del Santo contro Marco Cucolo

A poco tempo dalla sua eliminazione da L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha rilasciato un’intervista nella quale ha raccontato del suo percorso e non solo. Ha, infatti, puntato il dito contro alcuni naufraghi accusandoli di aver infranto più volte il regolamento del reality. Inoltre ha anche parlato del suo rapporto con il fidanzato Marco Cucolo. All’ex concorrente non è piaciuto il suo comportamento in determinate situazioni e certe frasi che ha detto.

Nella puntata in diretta di lunedì scorso, in più, hanno anche litigato durante un confronto, decidendo di prendersi un momento di pausa dalla loro relazione. Nella chiacchierata con SuperGuida TV le è stato chiesto se questa sua seconda Isola è stata resa più difficile dal fatto che stava partecipando, almeno all’inizio, in coppia:

Lui ha deciso di fare il suo percorso. Gli ho solo detto di essere se stesso. Lui è molto timido, l’ho incoraggiato molto in questo. Avere sull’isola una persona su cui contare è importante. Poi lui ha capito i meccanismi del gioco e si è schierato, non dico contro di me ovvio, lui dava un colpo al cerchio e uno alla botte. Nell’ultima puntata ha avuto un comportamento nei miei confronti che non gli perdonerò.

Successivamente Lory Del Santo è stata molto dura riferendosi a Marco Cucolo. Si è tornati a parlare del saluto molto freddo in seguito all’uscita della showgirl dal reality. Continua…