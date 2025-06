Al Festival ON AIR di Palermo Luca Argentero ha dichiarato che non parteciperà mai al programma Belve, svelando il motivo per cui non sarà possibile una sua ospitata.

Le parole di Luca Argentero su Belve

Luca Argentero, attore molto apprezzato e stimato nel nostro Paese, nonostante la sua grande esposizione mediatica, ha affermato che c’è un programma al quale non parteciperà mai. Si tratta di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani.

A dichiararlo è stato lo stesso Luca Argentero durante un incontro della seconda edizione di ON AIR, il festival dedicato a cinema e serie TV, diretto da Simona Gobbi e organizzato in collaborazione con la Fondazione Federico II, nella splendida cornice del Palazzo dei Normanni a Palermo.

Con il suo consueto garbo e un pizzico d’ironia, Luca Argentero ha dichiarato, come ripreso anche da Vanity Fair:

«Non andrei mai in un posto dove cercano di metterti in difficoltà per definizione. Se, per 47 anni, non ho mai raccontato le mie belvate, non credo di poterlo fare adesso».

L’affermazione, piuttosto decisa, non fa che confermare la volontà dell’attore di tenere a debita distanza quel tipo di televisione che mette sotto pressione i propri ospiti con domande “scomode” e “provocatorie”. Un po’ come spesso vediamo in ogni puntata di Belve, quando Francesca Fagnani sprona i presenti in studio a raccontarsi senza filtri.

Nel corso dell’incontro, Argentero ha anche commentato le recenti dichiarazioni di Michele Morrone, che aveva criticato duramente il cinema italiano elevandosi invece come uno dei migliori in circolazione. L’attore torinese ha risposto con equilibrio, sottolineando che se è vero che il sistema ha margini di miglioramento, “sparare a zero sui colleghi italiani non è mai una grande mossa”.

Così dunque Luca Argentero ha detto la sua. Chissà però che magari un giorno non possa cambiare idea e rivelare anche lui le sue “belvate” a Francesca Fagnani e al pubblico televisivo di Rai 2.