Nel corso di una nuova intervista, Luca Argentero è tornato a parlare del Grande Fratello, facendo alcune precisazioni.

Le parole di Luca Argentero

Periodo intenso, questo, per Luca Argentero. Solo pochi giorni fa infatti, come in molti sapranno, il celebre e amato attore ha debuttato con la serie Motorvalley, disponibile su Netflix. Ma non è finita qui. A breve infatti Luca tornerà anche in tv con la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, attesissima da tutto il pubblico. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore l’interprete di Andrea Fanti ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, durante la quale ha affrontato diversi argomenti.

Nel corso della chiacchierata, Luca Argentero è anche tornato a parlare del Grande Fratello. Non tutti infatti sanno che la carriera dell’attore è iniziata 20 anni fa proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Tornando sul capitolo GF dunque Argentero, facendo una precisazione, ha affermato:

«Se penso di essermi liberato dell’etichetta “Argentero e Grande Fratello”? Vive soltanto nelle domande che mi vengono fatte durante le interviste, non più nella mia quotidianità. Non mi infastidisce, ma non so veramente cosa dire a riguardo perché è qualcosa che appartiene a un’altra epoca. È un tipo di televisione e un programma che non esiste più».

Il capitolo GF

E ancora, continuando a parlare del Grande Fratello e dei pregiudizi per chi esce da un reality show, Luca Argentero ha aggiunto:

«Se ci sono pregiudizi per chi viene dai reality? Non penso che si possa riproporre più quel modello, era un’altra epoca e uno schema completamente diverso. Prima generava qualche personaggio che lavorava nello spettacolo, oggi non penso che possa succedere. Mi sembra che il Grande Fratello sia solo una vetrina televisiva un po’ fine a se stessa».

