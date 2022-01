Chi è Luca Argentero? Età, altezza, vita privata e Instagram

Tutto sull’amato attore italiano Luca Argentero: dall’età, all’altezza, per passare alla vita privata, moglie e figli, l’esperienza al Grande Fratello, i film, i programmi televisivi e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Luca Argentero

Nome e Cognome: Luca Argentero

Data di nascita: 12 aprile 1978

Luogo di Nascita: Torino

Età: 43 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: attore

Fidanzata: Cristina Marino

Figli: Ha una figlia di nome Nina Speranza

Tatuaggi: Luca non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @lucaargentero

Luca Argentero biografia, età e altezza

Conosciamo la biografia dell’attore. Quanti anni ha Luca Argentero? Nato a Torino il 12 aprile 1978, dunque la sua età corrisponde a 43 anni. L’altezza di Argentero corrisponde a 1.85 metri, mentre il peso a 75 kg. I genitori sono Guido, un costruttore di origini pugliesi, e Agata, una casalinga siciliana.

Che titolo di studio ha Luca Argentero? Per quanto riguarda il suo percorso accademico sappiamo che ha frequentato le scuole superiori al Collegio San Giuseppe. In seguito ha lavorato come barman in una discoteca, sempre continuando gli studi. Infatti, nel 2004, all’età di 26 anni ottiene la laurea in Economia e Commercio.

La vita privata

Passiamo, adesso, alla vita privata di Luca Argentero. L’attore ha una ex moglie, Myriam Catania. I due si sono sposati nel 2009 per poi divorziare dopo 5 anni. Donna Glamour riporta quello che ha detto durante un’intervista a IoDonna:

“Stiamo affrontando un percorso di separazione ormai da mesi, ma con grandissimo amore e rispetto reciproco. Le persone con cui possiamo essere visti o fotografati non sono le cause del nostro esserci lasciati – è trascorso tanto tempo: fanno parte del normale percorso di vita di due ragazzi di 38 e 36 anni. Ci diciamo tutto: né io né lei abbiamo scoperto qualcosa dai giornali”.

Dal 2017, invece, Luca ha trovato una nuova fidanzata, ovvero Cristina Marino. La coppia ha lavorato insieme in Vacanze ai Caraibi e i 13 anni di differenza non hanno impedito il loro amore.

Nel 2020 insieme alla sua compagna Cristina Marino, l’attore ha annunciato l’arrivo del loro primo figlio, una meravigliosa bambina di nome Nina Speranza. Ma dove vive Luca Argentero? L’attore dopo essersi sposato con la collega Cristina Marino il 5 giugno 2021 a Città della Pieve, vive nel comune umbro. Per la città menzionata Argentero presta il suo volto anche in uno spot televisivo.

Dove seguire Luca Argentero: Instagram e profili social

Luca Argentero possiede tutti i profili social più importanti. Su Instagram, infatti, conta più di 1,9 milione di seguaci. Qui possiamo trovare varie foto in compagnia della fidanzata, selfie o scatti mentre lavora come modello. Inoltre, non mancano le locandine per promuovere i suoi film.

Su Twitter ha oltre 654 mila followers e su Facebook ne conta più di 1 milione di sostenitori. Su queste due piattaforme condivide principalmente post e immagini legati al suo lavoro o all’attenzione e salvaguardia dell’ambiente.

La carriera di Luca Argentero

La sua carriera televisiva inizia nel 2003 quando partecipa al Grande Fratello e si fa conoscere al pubblico italiano. La notorietà gli permette di posare per il calendario sexy del mensile Max.

Solo due anni più tardi debutta come attore sul piccolo schermo nella serie TV Carabinieri. Finita questa esperienza, nel 2006, approda sul grande schermo con il film A casa nostra. Da questo momento partecipa a varie commedie come Saturno contro e Lezioni di cioccolato.

Nel 2008 troviamo Luca Argentero come protagonista in Solo un padre accanto a Claudia Pandolfi. Un anno dopo, invece, ottiene la prima candidatura ai David di Donatello come miglior attore protagonista in Diverso da chi?. Lo troviamo anche in una produzione internazionale nella pellicola Mangia prega ama, insieme a Julia Roberts.

Dal 2010 si fa strada anche in teatro e inizia la vita da presentatore grazie a Le Iene. Inoltre, per due anni, nel 2013 e nel 2014, entra nella giuria del serale di Amici di Maria De Filippi.

Negli ultimi tempi troviamo Luca Argentero principalmente impegnato al cinema. Infatti, nel febbraio 2019 è stato rilasciato Copperman che lo vede calarsi nei panni di Anselmo, un uomo che continua a guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Verso la fine dello stesso anno ha recitato nel ruolo di Leonardo Da Vinci nel film prodotto da Sky Io, Leonardo.

Il 2021 è un anno importante per Luca, dato che è stato scelto per la fiction su Sandokan insieme a Can Yaman e Alessandro Preziosi.

Grande Fratello

Come anticipato in precedenza, Luca Argentero ha ottenuto la fama grazie alla partecipazione al Grande Fratello 3. Purtroppo, sappiamo che non ha mai voluto parlare molto di questa esperienza che lo ha portato a classificarsi terzo nella finale.

Tuttavia, nel 2018 ha accennato qualcosa quando si è trovato a recitare in Cosa fai a Capodanno? con Ilenia Pastorelli, un’altra concorrente del Grande Fratello. A riportare le sue parole il sito Fidelity House:

“Ilenia è una forza della natura e abbiamo scherzato sulla nostra partecipazione al GF. Lei ha una grande autoironia”.

Film e fiction televisive

Ecco alcuni degli altri film, non ancora menzionati, a cui ha preso parte Luca Argentero nel corso della sua carriera:

Solo un padre (2008)

(2008) Il grande sogno (2009)

(2009) Oggi sposi (2009)

(2009) La donna della mia vita (2010)

(2010) C’è chi dice no (2011)

(2011) Lezioni di cioccolato 2 (2011)

(2011) Il cecchino (2012)

(2012) E la chiamano estate (2012)

(2012) Bianca come il latte, rossa come il sangue (2013)

(2013) Cha cha cha (2013)

(2013) Fratelli Unici (2014)

(2014) Noi e la Giulia (2015)

(2015) Il permesso – 48 ore fuori (2017)

(2017) Hotel Gagarin (2018)

(2018) Cosa fai a Capodanno? (2018)

(2018) Copperman (2019)

(2019) Io, Leonardo (2019)

(2019) Brave ragazze (2019)

(2019) Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (2021)

Questi, infine, i programmi TV e le fiction televisive in cui possiamo trovare Luca Argentero:

Sky Cine News (2003-2004)

(2003-2004) Carabinieri (2005-2007)

(2005-2007) La baronessa di Carini (2007)

(2007) Tiberio Mitri – Il campione e la miss (2011)

(2011) Ragion di Stato (2015)

(2015) Pericolo verticale (2014)

(2014) Sirene (2017)

(2017) Doc – Nelle tue mani (2020 – in corso)

