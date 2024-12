Dopo essersi espressa e aver difeso Tony Effe, Emma Marrone è stata sommersa da numerose critiche. La cantante sui social ha risposto a chi l’ha attaccata.

Emma Marrone difende Tony Effe

Emma Marrone è stata una delle prime artiste a intervenire in difesa di Tony Effe dopo gli ultimi eventi. Per chi se lo fosse perso, il rapper avrebbe dovuto partecipare al Capodanno di Roma al Circo Massimo. Dopo numerose lamentele per alcuni dei testi cantati dal cantante considerati “sessisti” e sopra le righe, il sindaco Roberto Gualtieri ha fatto un passo indietro. Situazione questa che ha portato Mahmood e Mara Sattei (anche loro della serata) a ritirarsi dall’evento e supportare Tony.

La situazione ha generato un polverone mediatico e portato alcuni artisti come Emma Marrone a dire la propria ed esporsi pubblicamente. La cantante dopo l’accaduto, così come altri colleghi, ha postato una storia Instagram e un post su X, con su scritto quanto segue:

«Trovo che sia davvero un brutto gesto escludere Tony Effe dal concerto di capodanno a Roma privando un ragazzo di esibirsi nella sua città. Non è una cattiva persona e non ha fatto male a nessuno. Ma è altrettanto un brutto gesto nei confronti della musica tutta e dell’arte in generale. Una forma di censura “violenta” che alle soglie del 2025 non si può tollerare e giustificare. Ti abbraccio Tony». Ed ecco lo screen che mostra per l’appunto le parole di Emma Marrone.

La storia Instagram di Emma Marrone

La replica di Emma

La presa di posizione di Emma Marrone però, così come per altri artisti, ha portato molti a dirsi contrariati e per questo sul web ne è nato un vero e proprio attacco. Ad alcuni di questi la cantante ha deciso di rispondere, specie a chi le ha scritto su X: “Non osare mai più parlare di femminismo e di diritti delle donne“.

Un commento questo che non è di certo sfuggito a Emma Marrone, che ha prontamente replicato per le rime:

“Mamma mia che despota. Quanta confusione. Censura artistica e diritti delle donne .. tutto nello stesso pentolone. Giusto per offendermi a prescindere. Brava“, ha concluso senza aggiungere altro.

Il commento di Emma su X (Twitter)

Della faccenda se ne continua a parlare con insistenza, ma nel frattempo Tony Effe ha organizzato un concerto tutto suo a Palazzo dello Sport di Roma per Capodanno. Gesto che ha generato ulteriori chiacchiere.