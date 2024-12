Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata di Don Matteo 14, a fare una comparsa speciale sono state Luna e Alma, figlie di Raul Bova e Rocío Muñoz Morales.

Le figlie di Raul Bova in Don Matteo 14

Sono ormai anni che Raul Bova è uno dei volti più noti e amati del mondo dello spettacolo italiano. Il celebre attore, col passare del tempo, ha preso parte a diversi progetti di successo e solo da due anni è approdato in Don Matteo, prendendo il posto che in passato è stato di Terence Hill. La fiction, che ha fatto la storia della tv, ancora oggi è seguita da milioni di telespettatori e senza dubbio è uno dei programmi di punta della rete pubblica.

Solo ieri sera su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della 14esima stagione e come al solito non sono mancate le emozioni e i colpi di scena. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione di alcuni attenti utenti, che come al solito notano sempre tutto. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A fare un’apparizione speciale nell’ultima puntata di Don Matteo 14 sono state nientemeno che Luna e Alma, figlie di Raul Bova e Rocío Muñoz Morales. Le bambine sono state protagoniste di un breve cameo, tuttavia chi segue e conosce la coppia ha immediatamente riconosciuto le piccole.

Le figlie di Raoul e Rocio, Luna e Alma hanno fatto una piccola comparsa stasera, che belle che sono 🥺#DonMatteo14 pic.twitter.com/3UrAVjZr6t — Mrs. Specter (@Sempaffamat) December 19, 2024

Qualche settimana fa nel mentre Raul è arrivato anche a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte. Nel corso della partecipazione al talent show è però accaduto qualcosa che ha sorpreso il pubblico. La padrona di casa Milly Carlucci è riuscita a strappare all’attore la promessa di prendere parte al programma il prossimo anno in qualità di concorrente e di certo il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà.