Nelle scorse ore Luca Calvani ha sposato il compagno Alessandro Franchini dopo nove anni insieme. Le nozze, celebrate in Toscana, hanno visto la partecipazione di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello.

Non solo Andreas Muller e Veronica Peparini. Anche Luca Calvani, volto noto della TV ed ex concorrente del Grande Fratello, ha pronunciato il fatidico “sì” insieme al compagno Alessandro Franchini, con cui condivide la vita da ormai nove anni.

Per chi non sapesse, infatti. Luca Calvani e Alessandro Franchini stanno insieme dal 2016, ma è nel 2022 che hanno ufficializzato pubblicamente la loro relazione. I due vivono in un casolare immerso tra le colline toscane circondati dai loro amati bassotti. A rendere ancora più speciale il momento, la presenza di alcuni volti con cui ha condiviso l’esperienza nella Casa del Grande Fratello: Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Javier Martinez e Helena Prestes.

Poche ore prima della cerimonia, Luca ha condiviso su Instagram parole d’amore per il suo Alessandro:

“La nostra vita insieme? Un mix di caos, pace… e tante risate. Ci sono momenti perfetti, come quando ci baciamo in silenzio. E altri meno perfetti, come quando ci perdiamo nei nostri infiniti progetti. Lui dice che sogno troppo in grande… io dico che lui ci tiene con i piedi per terra. Ma poi basta uno sguardo per ricordarci che, con tutti i nostri difetti, restiamo comunque la cosa migliore l’uno per l’altro.”

E ancora Luca Calvani ha aggiunto, con emozione:

“L’amore non è una fiaba… ma con noi è sempre una storia che vale la pena raccontare. E questa storia, io la voglio vivere ogni singolo giorno con te. La bellezza più grande, in fondo, è stata camminare fianco a fianco, noi due, e i nostri piccoli bassotti, immersi in questo luogo che è il cuore dei nostri sogni. C’è davvero tanta bellezza di cui essere grati.”

Dal quel primo incontro, ieri hanno coronato il loro sogno con un matrimonio intimo e sentito, ma dal significato universale: celebrare l’amore, sempre. Auguri a Luca Calvani e ad Alessandro da tutti noi!