La regia dopo la puntata del Grande Fratello ha dimenticato il microfono acceso in confessionale e inquilini e pubblico hanno sentito tutto

Dopo la prima puntata del Grande Fratello 2025, la regia ha dimenticato il microfono acceso durante alcune chiamate in confessionale. L’errore ha permesso al pubblico di sentire frasi non previste. Intanto i concorrenti parlavano già di retroscena e storie personali.

La gaffe della regia del Grande Fratello

La nuova edizione del Grande Fratello è già entrata nel vivo e già abbiamo i primi retroscena e racconti. Ma abbiamo già assistito a una gaffe! La prima puntata, condotta da Simona Ventura, affiancata dagli ex gieffini Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, ha presentato al pubblico una parte dei nuovi concorrenti. Il vero colpo di scena non è arrivato in diretta, bensì poco dopo, durante un momento… privato. O almeno, così avrebbe dovuto essere.

Infatti, a reality appena iniziato, la regia del Grande Fratello ha commesso una gaffe tecnica. Nel dettaglio ha dimenticato il microfono acceso durante una chiamata in confessionale, facendo così sentire il discorso all’interno della stanza. Gli spettatori di Mediaset Extra, che seguivano la diretta notturna, si sono subito accorti del dettaglio e hanno iniziato a commentare sui social.

Nel frattempo, in casa, i concorrenti discutevano tra loro delle prime impressioni e dei retroscena già emersi, come il fatto che Simone De Bianchi e Giulia Soponariu si conoscessero già, o la confessione shock di Giulia che ha raccontato di essere stata rapita da bambina. La produzione, probabilmente preoccupata di anticipare troppo le “clip” che andranno in onda nelle prossime puntate, potrebbe aver cercato di deviare l’attenzione proprio con le chiamate in confessionale.

Sui social, gli utenti e fan del Grande Fratello non hanno perso tempo a commentare la vicenda, con battute ironiche e sarcastiche.

La svista tecnica non ha avuto conseguenze gravi ovviamente, ma ha ricordato quanto ogni dettaglio, anche quello più banale, al Grande Fratello possa diventare un momento virale.