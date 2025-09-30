Il Grande Fratello ha fatto il suo esordio ieri 29 settembre con la sua prima puntata su Canale 5. Dall’altra parte su Rai 1 andava in onda la terza stagione della fortunata serie, Blanca. Ecco gli ascolti registrati e chi ha avuto la meglio.

Gli ascolti della prima puntata del Grande Fratello

Dopo tanta attesa il Grande Fratello di Simona Ventura ieri sera ha fatto il suo debutto su Canale 5. Una puntata e post puntata che, ovviamente, ci ha già riservato delle curiosità e racconti da parte dei concorrenti (come abbiamo visto non del tutto sconosciuti).

Ma a interessare maggiormente oggi sono gli ascolti della prima puntata di questa nuova edizione del Grande Fratello che è andata a scontrarsi con la terza stagione dell’amata serie di Rai 1, Blanca. Chi ha avuto la meglio tra le parti?

A fornirci tutti i dettagli del caso ci ha pensato Davide Maggio sul proprio sito. Poco fa il giornalista ha rilasciato i dati dettagliati a riguardo:

“Nella serata di ieri, lunedì 29 settembre 2025, su Rai 1 Blanca 3 ha interessato 3.806.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Grande Fratello ha conquistato 2.813.000 spettatori con uno share del 20.4%”, si legge sul sito.

Facendo un confronto con la passata edizione del Grande Fratello (che aveva radunato 2.510.000 spettatori e uno share del 21,28% e finiva anche dopo) e considerando la concorrenza molto forte, l’esordio non è stato poi così male per Simona Ventura. Anzi! Sicuramente sia Blanca che il reality di Canale 5 in questo testa a testa si daranno “battaglia” nel corso della stagione e vedremo di puntata in puntata chi la spunterà e avrà più pubblico dalla propria parte. La gara è sicuramente apertissima e si può fare ancora meglio a lungo andare.

E voi cosa avete preferito guardare in TV ieri sera, Blanca o il Grande Fratello?