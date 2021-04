1 Martina Miliddi difesa anche da Luca Favilla

I Serali di Amici sono contornati da molte polemiche, soprattutto per quanto riguarda il mondo della danza. Stiamo parlando di Alessandra Celentano e dei commenti negativi che, nel corso dei mesi, ha pronunciato nei confronti di Rosa Di Grazia e Martina. Di quest’ultima, in particolare, ha più volte detto di non trovarla eccellente nemmeno nel suo stile, ovvero il ballo latino americano. Se Carolyn Smith a sostenuto la professoressa, in sostegno di Martina Miliddi si sono fatti avanti Valentin Dumitri e Luca Favilla, entrambi ex studenti della scuola.

Il primo, sui suoi canali social, ha espresso la sua opinione in merito perché sollecitato dai suoi follower. Nel lungo discorso fa capire di non aver mai conosciuto la ballerina e di non essersi mai esibito con lei. Poi arriva al punto in cui riprende coloro che parlano male di lei senza conoscere il loro mondo. A dargli man forte, di recente, ci ha pensato anche Luca Favilla, il quale ci ha tenuto a difendere Martina Miliddi. Nella foto postata su Instagram, e che vi riportiamo qui sotto, possiamo leggere quanto segue:

Mi fa veramente sorridere che le persone che commentano in modo offensivo un ballerino piuttosto che un cantante, giudicano senza conoscere un bel ca**o di niente. Ricevono più di 2-3-4mila mi piace ai loro commenti quando non sanno cosa sia una pista da ballo, ore di allenamento, stress, ansie varie pre gara e preoccupazioni atletiche varie. Se non vi piace un qualcosa ditelo, certo, ma non offendete e non gettate me**a addosso a persone che non conoscete o di cui non sapete la storia. Se non siete del settore non provate a criticare il ballerino o il ballo. Nessuno ve lo ha chiesto. Ammettete i vostri pensieri, ma limitatevi a quello che sapete e non divulgate ignoranza.

Luca Favilla difende Martina Miliddi

Voi cosa ne pensate di tutta questa storia? Continuate a seguirci per scoprire se dopo Luca Favilla anche altri difenderanno Martina Miliddi.