A seguito dell’eliminazione di Nicolò da Amici 24, Luca Jurman si scaglia contro il talent show e contro la giuria: ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni dell’ex prof.

Luca Jurman dalla parte di Nicolò

L’eliminazione di Nicolò da Amici 24 in queste ore sta dividendo gli utenti del web e adesso a dire la sua è stato anche Luca Jurman. Come in molti di certo sapranno, nelle ultime settimane l’ex prof del talent show di Maria De Filippi ha spesso commentato quanto accaduto all’interno della scuola, senza risparmiarsi mai e dando la sua opinione senza peli sulla lingua. Dopo la semifinale, durante la quale l’ex allievo di Anna Pettinelli ha dovuto lasciare per sempre la scuola, l’ex insegnante è così tornato a parlare. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

Nel corso di una diretta sui social, Luca Jurman si è scagliato non solo contro Amici, ma anche contro la giuria del Serale, formata da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. L’ex volto del talent show, prendendo le difese di Nicolò, ha così affermato:

“Che roba. Questa cosa qua è veramente orribile. Un momento di televisione così basso, è veramente squallida questa roba. […] Se fosse una cosa meritocratica, visto che tante volte il pongo regolamento è stato fatto a ca**o, io per evitare sta roba, dopo che avete fatto passare TrigNO, allora dovevano andare tutti, finale a 6. Davanti al pubblico. Almeno era il pubblico giudice, dato che voi non siete in grado di fare i giudici”.

Pare dunque che Luca Jurman abbia le idee ben chiare su quanto accaduto nel corso della semifinale di Amici 24. Domenica 18 maggio nel mentre su Canale 5 scopriremo in diretta chi vincerà quest’anno il talent show di Maria De Filippi e di certo non mancheranno le emozioni e i colpi di scena.