Poche ore fa Cecilia Rodriguez ha annunciato con un post sui social di essere incinta e di essere in attesa della sua prima figlia. Al web però non sfugge la reazione di sua sorella Belen, che alimenta i gossip riguardanti un presunta lite tra le due.

Cosa succede tra Belen e Cecilia Rodriguez?

Grande gioia per Cecilia Rodriguez. Solo pochissime ore fa infatti la celebre e amata influencer, con un post sui social, ha annunciato di essere incinta e di essere in attesa della sua prima figlia, concepita dall’amore con Ignazio Moser. La sorella di Belen ha anche rivelato il nome scelto per la bambina, Clara Isabel, e con una bellissima dedica ha affermato:

“Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel. P.S: Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui”.

Fin dal primo momento naturalmente il web intero si è unito nel fare gli auguri a Cecilia Rodriguez e a Ignazio Moser, che tra pochi mesi diventeranno genitori. Anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo hanno commentato il post pubblicato dalla coppia, con una sola eccezione: Belen! La showgirl argentina infatti non ha in alcun modo interagito con sua sorella e non ha commentato la notizia della gravidanza. La reazione della Rodriguez naturalmente non è sfuggita all’occhio sempre attento del web e ha alimentato i gossip sulla presunta lite che ci sarebbe stata tra le due sorelle.

Da settimane infatti si mormora che tra Belen e Cecilia ci siano delle tensioni in corso e che tra loro sarebbe calato il gelo. Le dirette interessate ciò nonostante non hanno mai confermato le indiscrezioni sul loro rapporto ma di certo il silenzio della conduttrice della ultime ore ha insospettito i più.