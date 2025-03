Durante lo spazio di Avanti Un Altro! By Night in cui era presente Maria De Filippi, Luca Laurenti l’ha imitata mentre lei era lì seduta accanto. Il momento è stato davvero tutto da ridere!

Luca Laurenti imita Maria De Filippi

La presenza di Maria De Filippi ad Avanti Un Altro! By Night non è passata inosservata ieri sera su Canale 5! Ma su questo non c’erano dubbi, ovviamente. La conduttrice ci ha regalato diversi momenti con l’inseparabile duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Prima quando ha invitato il conduttore a Uomini e Donne per una puntata del Trono Over, per poi passare al momento riservato alle domande.

Mentre a giocare c’era Mr Flauar, dopo la prima domanda, Paolo Bonolis ha pensato di lasciare ampio spazio alla sua ospite, affiancata dal collega. Maria De Filippi, a un certo punto, è stata sorpresa dalla bravura di Luca Laurenti, che ha improvvisato la sua imitazione. La spalla destra di Paolo Bonolis è noto tra le tante cose anche per aver realizzato negli anni una straordinaria parodia della conduttrice di Mediaset. E quale migliore occasione se non realizzarla davanti a lei?

Così Luca Laurenti ha colto alla sprovvista Maria De Filippi, che ha cominciato a ridere e si è complimentata con lui: “Bravo”, ha detto tra gli applausi del pubblico. Poi la presentatrice ha invitato Laurenti ha continuare questo gioco e dunque a replicare la sua voce durante la lettura della domanda e delle opzioni a disposizione. A quanto pare l’esperimento è andato a buon fine con una riuscita davvero esilarante, che ha entusiasmato Maria.

Questo divertente siparietto è diventato virale sui social e il pubblico spera possano esserci nuovamente altre occasioni di assistere a una puntata di Avanti Un Altro! By Night. Magari ancora in presenza di Maria De Filippi e delle simpatiche imitazioni di Luca Laurenti.