Re Carlo ricoverato in ospedale a causa di alcuni effetti collaterali delle cure contro il cancro: come sta ora Sua Maestà

In queste ore è stato annunciato che Re Carlo è stato ricoverato in ospedale a causa di alcuni effetti collaterali delle cure contro il cancro. Ma cosa è accaduto e come sta ora il sovrano? Ecco cosa rivela la nota rilasciata dai portavoce di Buckingham Palace.

Come sta Re Carlo

Lo scorso anno, come tutti ben sappiamo, Buckingham Palace ha rivelato che Re Carlo sta combattendo contro un cancro. I portavoce di palazzo tuttavia hanno fatto sapere fin da subito che Sua Maestà si è sottoposto a una serie di cure specifiche e in questi mesi non ha mai smesso di lottare. Allo stesso tempo il sovrano ha continuato a svolgere i suoi impegni, senza tralasciare il lavoro nemmeno per un momento. Il mondo intero nel mentre è entrato in apprensione per lo stato di salute del Re e solo nelle ultime ore qualcosa ha fatto preoccupare i sudditi inglesi e non solo.

Carlo infatti nella giornata di giovedì 27 marzo è stato ricoverato in ospedale, dopo aver accusato alcuni effetti collaterali durante dei trattamenti oncologici. Sua Maestà è stato dunque trasferito prontamente al London Clinic di Marylebone, dove ha ricevuto le migliori cure possibili.

Ma come sta adesso Re Carlo? A rivelarlo con una nota sono proprio i portavoce di palazzo. Già ieri sera infatti Buckingham Palace ha fatto sapere che il sovrano ha fatto ritorno a Clarence House, la sua residenza londinese, e avrebbe cenato insieme alla Regina Camilla. Tuttavia, su consiglio dei medici, gli imminenti impegni reali sono stati momentaneamente annullati. Oggi infatti Sua Maestà avrebbe dovuto partecipare a quattro diversi eventi a Birmingham, mentre ieri pomeriggio avrebbe dovuto ricevere tre ambasciatori a Londra.

LEGGI ANCHE: Marracash si scaglia contro Chiara Ferragni e Fedez

Attualmente dunque il Re si trova a riposo ma ben presto potrà tornare a lavorare e riprenderà a svolgere gli impegni reali che lo attendono.